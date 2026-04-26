Topcombo in Rotterdam: de ex van prins Bernhard in goed gezelschap

Als je een 812 GTS langs de straat parkeert, kun je doorgaans rekenen op de nodige aandacht, maar in Rotterdam waren het toch echt de twee auto’s aan de overkant van de straat die de show stalen.

@luukgerardpieter kwam deze geweldige combo tegen op de bekende Straatweg in het Rotterdamse Hillegersberg. Hier zitten vooral veel pareltjes verstopt in garages, maar nu stonden ze gewoon langs de weg.

1/17e van de totale productie

Wat we hier zien niet één, maar twee Ferrari 250 Europa GT’s. Om even aan te geven hoe bijzonder dat is: van deze auto zijn er in totaal 35 gebouwd. We zien hier ongeveer 1/17e van de totale productie. Om het even in goed Nederlands te zeggen: dat is een once in a lifetime spot.

Het koetswerk is ontworpen door Pinin Farina en daarmee is de Europa GT – net als de meeste 250’s – een tijdloze schoonheid. Onder de motorkap ligt de fameuze Colombo V12, die in dit geval 3,0 liter meet. Deze levert een vermogen van 220 pk.

Prins Bernhard

Alsof het nog niet bijzonder genoeg is om twee Ferrari 250’s tegen te komen, is één van deze auto’s van niemand minder dan prins Bernhard geweest. Het gaat om het zwarte exemplaar, dat in 1955 werd aangeschaft door de schavuit van Oranje.

Je verwacht het niet, maar prins Bernhard heeft een beetje gesjoemeld met deze auto. Op verzoek heeft Ferrari het chassisnummer verwisseld met dat van een Ferrari 212 Inter Vignale, die Bernhard al in zijn bezit had. Daardoor kon hij moeiteloos – en zonder importkosten te betalen – langs de douane komen. Wat een boef was het toch.

De Ferrari werd in 1960 alweer geëxporteerd en heeft sindsdien de nodige omzwervingen gemaakt: de auto is in Brits, Zwitsers, Frans en Amerikaans bezit geweest. Eind vorig jaar werd de auto geveild op Bring a Trailer en sinds februari is ‘ie weer terug in Nederland.

Waarde

Jullie zijn natuurlijk ook nog benieuwd wat deze auto’s nou waard zijn. Op Bring a Trailer werd omgerekend tot 1,36 miljoen euro geboden, maar daarmee was de reserve niet gehaald. Reken erop dat hier (bij elkaar opgeteld) voor zo’n €2,5 miljoen langs de straat geparkeerd staat. En dan tellen we de 812 GTS niet eens mee.

Deze topcombo verdient natuurlijk de titel Autoblog Spot van de Week, dus bij deze!

