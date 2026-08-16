Handgeschakelde N/A V12 supercar op komst, maar er mist nog iets

Juist omdat de puristische supercar met uitsterven bedreigd lijkt, wemelt het van de projecten om tot een revival te komen. Er wordt een duit in het zakje gedaan door een bedrijf wat we eigenlijk ergens anders van kennen. Totem Automobili richt zich vooral op restomods rondom de Alfa Romeo Giulia uit de jaren '60. Toch heeft het merk meer pijlen op hun boog en daar krijgen we nu iets van te zien.

Het grote nieuws hebben we eigenlijk al verklapt. Totem Automobili onthult 'Tiziano' zoals ze het zelf noemen. Dit is de ontwikkelingsnaam van een gloednieuw platform dat het merk gaat gebruiken en het klinkt allemaal erg mooi. Achterin past een V12 en de unit die het merk gaat gebruiken (specs nog onbekend) is atmosferisch. Dat klinkt al mooi, maar hij wordt ook nog eens gekoppeld aan een handbak. V12, handbak, middenmotor: dit kan wel eens iets moois gaan worden.

Totem supercar

Het lijkt erop dat Totem iets wil gaan doen met een supercar, dus. Gezien de basis en de velgen denken we al vrij snel aan een soort herboren Alfa 33 Stradale. Aan de andere kant, die had een V8 en geen V12. Dus het kan ook zijn dat Totem iets compleet eigens gaat maken met enkel Alfa-knipogen. Of helemaal niks met Alfa van doen wil hebben, weet jij veel. We weten het niet en dat is ook eigenlijk hetgeen wat nog een beetje ontbreekt bij het Tiziano-project.

Verder weten we namelijk nog niet zo veel over deze V12-supercar van Totem. We zien dus een chassis met pushrod-veren, een koolstofvezel monocoque en de motor achterin, maar verder weten we nog niks. Er is nog geen bevestigd koetswerk, bijvoorbeeld. Dat kan nog alle kanten op en welke kant het merk gaat kiezen: vul het maar in. Wel weten we dat Totem drie kanten op wil die het merk Corsa, Lunga en Turismo noemt. Corsa heeft met het circuit te maken, dus dat zal een soort raceversie worden. Wat er met Lunga en Turismo wordt bedoeld blijft nog eveneens vaag, maar het lijkt te duiden op een luxueuze GT-versie en een sportversie als we een invulling mogen maken.

We wachten dus nog even geduldig af. Een kloppend recept met de juiste ingrediënten, nou moet Totem er nog een taart van bakken. Die willen we graag proeven. Of in dit geval, zien.

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