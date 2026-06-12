Toyota-baas haat EV-gekte: "Overstappen op EV's is mijn grootste angst"

Akio Toyoda, de autogekke topman en kleinzoon van de oprichter van Toyota, weigert de verbrandingsmotor zomaar bij het grofvuil te zetten. Sterker nog: Toyoda geeft toe dat de massale verschuiving naar batterij-elektrische voertuigen (BEV’s) hem de stuipen op het lijf jaagt.

Het Japanse automerk blijft stug vasthouden aan de zogeheten 'multi-pathway'-strategie'. Toyota wedt op zo’n beetje alle paarden: benzine, biobrandstof, waterstof, hybrides, maar ook EV’s. Die laatste groep ziet Toyoda echter het minst graag uitgroeien als de eindoverwinnaar der autobrandstoffen.

Grootste angst van Toyoda

Als Mat Watson vraagt wat Toyoda’s allergrootste angst is voor de toekomst van de auto, windt de Japanse topman er geen doekjes om. ‘’Dat iedereen overstapt op EV’s, dat is mijn grootste angst. Drie of vier jaar geleden was ik de enige die tegen de media durfde te zeggen: ik hou van de geur, ik hou van het geluid en ik hou van motoren. En ik wil de banen van toeleveranciers van motoronderdelen beschermen. Maar het voelt alsof ik de enige ben. Ik voel me heel erg alleen.’’

Die eenzame strijd voert hij overigens niet alleen in de media, maar ook binnen zijn eigen muren. Toyoda laat doorschemeren dat er ook binnen Toyota zelf een flinke interne discussie woedt over het tempo van de EV-transitie. Gelukkig voor hem krijgt hij steun van de autofanaten binnen de ontwikkelingsafdelingen van Toyota, die blijven vechten voor alternatieven buiten de stekkerauto om.

Zodoende investeert het merk ook nog altijd in benzine-racerij. Daar profiteert Toyoda dan weer hoogst persoonlijk van. Dit jaar reed hij nog onder zijn pseudoniem Morizo mee tijdens de 24 Uur van de Nürburgring. En wat te denken van de GR GT met 4,0-liter V8?

Niet meegaan met de vaart der volkeren

Voor Toyoda gaat auto’s bouwen niet over het klakkeloos volgen van politieke trends of het maximaliseren van winstmarges. ‘’De auto is mijn speelgoed”, zegt hij lachend. ‘’Ik wil auto's maken die ik zelf in mijn garage zou willen hebben. Als ik alleen nog maar CO2-neutrale auto's mag maken, is het niet meer spannend.’’ Nu kan ik me niet voorstellen dat er een bZ4X of Corolla Cross bij hem op de oprit staat, maar ik begrijp wat ie bedoelt.

Natuurlijk weet Toyoda dat zijn in de toekomst milieuvriendelijkere auto's moeten bouwen om aan de wetgeving te voldoen. Maar zolang de kleinzoon van de oprichter er nog wat over te zeggen heeft, hoeven we niet bang te zijn dat de verbrandingsmotor van Toyota zonder gevecht ten onder gaat.

Bron: Carwow