Besefmomentje: deze populaire auto bestaat alweer tien jaar

Soms heb je even dat besefmomentje nodig dat de tijd echt vliegt. Zoals een feesteditie van Toyota die je even weer laat beseffen: oh ja, 2016 is alweer tien jaar geleden. Toyota viert namelijk het tienjarige bestaan van een auto die je hart niet sneller laat kloppen, maar wel veel kopers heeft gevonden in die jaren. Het betreft de C-HR en om die tien jaar te vieren komt Toyota met spannende nieuwe opties. Tenminste, is het wel zo spannend?

Op het gebied van SUV's heeft Toyota natuurlijk al jaren de RAV4. Ooit bedoeld als serieuze offroader, werd dat een perfecte middenklasse SUV. De crossover-hype vroeg echter om meer. In 2016 kwam Toyota daarom met een kleine crossover gebaseerd op de Corolla. De C-HR of Compact High Rider lijkt een beetje een keerpunt geweest te zijn voor Toyota. De normaal wat belegen ontworpen Toyota's waren goed vanwege solide techniek, maar nooit echt spraakmakend. De C-HR was dat zeker wel. Mooi of lelijk kan je over twisten, maar belegen was 'ie absoluut niet.

Toyota C-HR

De Toyota C-HR is zo'n auto die een beetje moeilijk te definiëren is. Het is een soort coupé, maar wel met vier deuren. Hij is kleiner dan de RAV4 die op Corolla-formaat moet opereren, maar groter dan de iets later verschenen Yaris Cross. Nu daar ook nog de Corolla Cross tussen komt is het een bonte mix in dit segment. De C-HR moet dan ook het ietwat funky alternatief zijn. De auto die je koopt omdat je net even anders wil zijn. Tegenwoordig is er zelfs nog de C-HR+, een elektrische variant.

Klein nadeel: dat anders zijn lukt niet helemaal als blijkt dat iedereen en zijn moeder (vooral die laatste) er eentje wil. Dankzij de bekende Corolla-techniek met veel nadruk op hybride, was de C-HR een perfecte auto voor de markt op het perfecte moment. De C-HR doet eigenlijk al zijn hele leven mee met de best verkochte modellen van Toyota, we hebben het dan over gemiddeld zo'n 4.200 per jaar in Nederland. Het begin van dat leven was dus in 2016 en dat markeert Toyota nu.

Feestvarken

Al moeten we wel zeggen: echt spannend zijn de nieuwe updates niet. Toyota besloot in te spelen op de momenteel bestaande wens om alles lekker donker te maken met de C-HR. De nieuwe opties zijn te vinden op de GR Sport waar er sprake is van een two-tone kleurstelling, waar de achterkant zwart is en de voorkant een andere carrosseriekleur. Dat glanzende zwart wordt afgezet tegen, houd je vast, matgrijs. Deze nieuwe kleur Onyx Grey is eigenlijk het grote nieuws voor de C-HR na zijn tienjarige verjaardag, maar het geheel wordt zo wel donker. De nieuwe velgen zijn ook matgrijs.

Qua motor heb je de gebruikelijke opties voor de Toyota C-HR: HEV in 1.8 liter met 140 pk of 2.0 liter met 180 pk, of een tweeliter PHEV met 223 pk. Wie nu hoopt dat het zwarte geheel opgebroken wordt in de cabine komt van een koude kermis thuis. Daar heb je wel de iets sportiever ogende sportstoelen van de GR Sport met rode stiksels, maar de bekleding zelf is zwart.

De Toyota C-HR dus, alweer tien jaar onder ons. Wat worden ze toch ook groot. De nieuwe opties op de Toyota C-HR GR Sport zijn nu te bestellen.

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover