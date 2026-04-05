Toyota-fans opgelet: je moet naar de McDonald's

We willen niet elitair doen over de McDonald's, ook wij zijn er wel eens te vinden (zo lang ze de mozzarella-sticks blijven aanbieden sowieso). Toch snappen we het best dat je het food wel héél fast vindt en je liever iets anders eet. Mocht jij een fervente Toyota-fanaat zijn maar absoluut geen McDonald's willen: wellicht dat dit je op andere ideeën brengt. Of anders je kroost.

De fastfoodketen heeft namelijk de handen ineen geslagen met Toyota en hun GR-divisie. De campagne richt zich vooral op het uitlichten van de nieuwe GR GT en specifiek de raceversie GR GT3. Ook al is de straatauto een manier om het niet zo afstandelijk te houden, de raceversie moet voor succes gaan zorgen. Dat geldt dus ook voor de marketing.

Tomica GR GT3 in je Happy Meal

We moeten wel direct zeggen: wellicht is het vooral interessant voor je kroost. Het fysieke gedeelte van de samenwerking tussen Toyota GR en McDonald's is dat de GR GT3 als gloednieuw miniatuurautootje in je Happy Meal verschijnt. We hoeven aan ouders vast niet uit te leggen wat een Happy Meal is, maar daar zit dus ook altijd een stuk speelgoed in, vaak met een marketinglinkje. In dit geval dus een kleine GR GT3 gemaakt door Tomica. Wellicht ken je dat merk als Japan-liefhebber, want dit Japanse merk biedt vrijwel elke Japanse auto aan in kleine schaal. Altijd leuk als souvenir.

Mocht je specifiek de Toyota GR GT3 willen in je McDonald's Happy Meal, dan moet je er wel meerdere nemen. Toyota heeft namelijk ook een paar andere voertuigen als speeltje erin verstopt. Een paar dingen die vooral voor kinderen leuk zijn, zoals een truck met een haai of een burger erop. Toch lijkt ons een Toyota Crown-politieauto of een Toyota HiMedic-ambulance wel een leuke souvenir om mee te nemen uit Japan.

Helaas zit in dat laatste wel verborgen wat je moet doen om de Tomica-modelletjes, alsook de nieuwe GR GT3, te bemachtigen: naar Japan afreizen en daar een Happy Meal scoren. Even die verre vriend die voor zijn werk wel eens in Japan zit lief aankijken, dus.