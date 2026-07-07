Toyota geeft hatchback een dik GR-pakket, vergeet het belangrijkste

Er zijn twee soorten sportieve auto's. Je hebt auto's die gewoon echt sneller zijn geworden en je hebt auto's die vooral heel hard hun best doen om er vooral snel uit te zien. Toyota's nieuwste GR Sport is helaas met zijn Prius-achtige neus in die tweede categorie gevallen. Hij oogt wel een stuk agressiever, stuurt waarschijnlijk ook net wat scherper, maar onder de motorkap blijft alles precies zoals het was. En dat is jammer.

Wel GR-uiterlijk

De Toyota Aqua is in Japan al jaren een ontzettend populaire hybride hatchback. Zie het een beetje als de grotere broer van de Yaris, maar met een neus die verdacht veel wegheeft van de nieuwste Prius. Voor de facelift krijgt de Aqua nu ook een lekkere GR Sport-uitvoering. Dat betekent een compleet nieuwe voorbumper, zwarte side skirts, een diffuser, 17-inch lichtmetalen velgen en rode remklauwen met GR-logo's. Ook binnenin is het feestje compleet met sportstoelen, aluminium pedalen en overal GR-logo's. Hartstikke heerlijk.

Niet gek genoeg? Dan ga je toch nog een stapje verder? Je kan namelijk nog extra GR Parts bestellen. Denk aan carbon kentekenplaathouders, deurstabilisatoren en aerodynamische vinnen op de spatborden. Want waarom ook niet?











Maar waar zijn de pk's?

En dit is waar dat enthousiasme een beetje verdwijnt. Want ondanks die coole sportieve aankleding wordt de aandrijflijn volledig vergeten. Onder de kap ligt namelijk nog altijd dezelfde 1,5-liter zelf opladende hybride met 114 pk. Pff...

Toyota heeft wel het onderstel aangepakt. Extra verstevigingen onder de auto moeten de carrosserie stijver maken, terwijl de vering en stuurinrichting opnieuw zijn afgesteld. Dat zal ongetwijfeld wat lekkerder rijden en beter sturen, maar verwacht geen mini-GR Yaris. Sterker nog: waar de gewone Aqua ook met vierwielaandrijving leverbaar is, moet de GR Sport het doen met voorwielaandrijving.

Niet eens zo duur

In Japan kost de vernieuwde Aqua omgerekend ongeveer 17.600 euro. Voor de GR Sport betaal je 20.000 euro. Eigenlijk best een nette prijs voor een sportief ogende hybride hatchback. Al zullen sommige liefhebbers zich waarschijnlijk afvragen waarom Toyota niet gewoon nog een paar tientjes extra investeerde in wat meer vermogen.

Want ja, een GR-logo schept toch wel een beetje verwachtingen. En 114 pk is nou niet bepaald het eerste getal waar je aan denkt als je het woord Gazoo Racing hoort.

Via: Carscoops

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