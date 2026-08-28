Er komt nóg een sportwagen met 400 pk van Toyota!

Toyota heeft de smaak goed te pakken met Gazoo Racing. Hun sportlabel is verantwoordelijk voor serieus leuk spul, of dat nou gemodificeerde Yarissen of dikke Supra's zijn. Er zou ook nog een leuke compacte sportauto komen waarvoor zowel de naam GR Celica als GR MR2 boven kwam drijven. Wat blijkt: Toyota gaat ze gewoon allebei bouwen, want ook een GR Celica is op komst.

Om even de balans op te maken: er komt een nieuwe Toyota GR Supra, de Yaris en Corolla krijgen een viercilinder turbomotor (met dezelfde architectuur als de driecilinder) en het is vrij zeker dat er een GR MR2 komt als bijzondere middenmotor sportauto met ook een viercilinder turbo. Er is vast ruimte voor meer, zo wil Toyota ook al een tijdje een opvolger voor de GR86 bouwen zonder Subaru er bij te hoeven betrekken.

Toyota GR Celica

Er is een kans dat de nieuwe Toyota Celica op dat plekje in de line-up plaats gaat nemen. Om mee te beginnen: ja, er komt een Toyota GR Celica, zo bericht Autocar. Dat was ooit een sportwagen van Toyota vrij onderaan de line-up. Het was in basisvorm een vrij doorsnee coupé met veel techniek van de Corolla, maar topversies hebben een goed cv. Niet in de laatste plaats omdat Toyota de Celica als wapen gebruikte voor het WRC. De welbekende Celica ST185 en ST205 met de Castrol-livery ken je waarschijnlijk maar al te goed. De allerlaatste Celica werd gebouwd van de late jaren '90 tot halverwege 2000 en was er nooit met AWD. Wel met de potige 1.8-motor van de Toyota Corolla T-Sport, alleen dan over de voorwielen verdeeld.

Zoals gezegd krijgt Toyota het daarom wel druk met sportauto's. Helemaal als je beseft dat een 2.0 liter motor (G20E-GTS) met 400 pk precies is wat de GR MR2, GR Corolla en dus de GR Celica allemaal zouden krijgen. Het belangrijkste verschil tussen de Celica en MR2 wordt dan ook, net als vroeger, de lay-out. De MR2 heeft de motor in het midden, de Celica krijgt 'm voorin. Simpel gezegd zou je de Celica kunnen zien als een Corolla Coupé. Of er ook een niet-GR-versie komt is bijvoorbeeld nog niet bekend.

WRC

Er is nog een reden dat Toyota uitgerekend nu met de GR Celica komt. Namelijk dat Toyota bezig is met de veranderende regels voor het WRC in 2027. Dan moet hun hele rallyprogramma weer even terug naar 0 en er wordt meermaals genoemd dat de Celica hun nieuwe wapen wordt voor deze regels. Nu gebruikt Toyota Gazoo Racing de GR Yaris, maar rallyrijden met een Celica is een mooie knipoog naar vroeger.

Met een Celica, MR2 en Supra is er bovendien volgens Akio Toyoda een soort heilige drie-eenheid binnen Toyota. Veel specifieke info is er nog niet, ook niet wanneer we de auto te zien krijgen. Een arsenaal aan sportwagens van Toyota in een tijd dat het steeds moeilijker wordt: wij kunnen het wel waarderen.

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