Toyota GR Supra (A90) 2019 - heden occasion aankoopadvies

Alle ins en out vertellen we je in het occasion aankoopadvies van de Toyota GR Supra (A90) 2019 - heden.

Vandaag een auto die na zeventien jaar afwezigheid terugkwam. Weliswaar met een Duits sausje, maar dat mag de pret niet drukken. De Toyota GR Supra! Het dichte broertje van de BMW Z4. Want dat was de afspraak toen beide merken met deze auto op de markt kwamen. De coupé krijgt een Toyota batch, de cabriolet het logo van BMW. Beide auto’s gebouwd in Graz door Magna Steyr.

Dat is dan ook meteen het grote punt van zorg voor iedereen die wegzwijmelde bij wat misschien wel de oervader was van de Supra, de Toyota 2000GT. Voor mij persoonlijk een waanzinnige auto, al pas ik er met mijn lange benen eigenlijk niet in. En een zeldzame auto. Slechts 351 van gebouwd en ga er nu nog maar eens een paar terugvinden. Kan wel, zoek maar bij Louwman, maar onbetaalbaar.

Maar goed, terug naar de GR Supra. Geen echte Toyota dus. Dat klinkt misschien raar als je bij Toyota alleen denkt aan saaie, degelijke auto’s, maar dat was niet altijd zo. Via de Celica en de Celica Supra, waren daar drie generaties Toyota Supra voordat het heel lang stil werd in sportief Toyota land.

De laatste generatie (A80) in de jaren negentig flopte alleen. Qua verkoopaantallen deden alle eerdere generaties het beter. Dus in 1996 viel het doek voor de auto.

Jarenlang grossierde het Japanse merk in saaie en degelijke auto’s. Totdat CEO Akio Toyoda het beu was en riep NO MORE BORING CARS. Dat was makkelijker gezegd dan gedaan, maar hij was er wel verantwoordelijk voor dat Gazoo Racing werd opgezet. Die sportieve tak is inmiddels aardig belangrijk geworden bij het merk. Niet alleen als GR Sports uitvoeringen om saaie auto’s op te leuken, nee ook met modellen als de GR Yaris, de GR Corolla, de GR86 en dus de GR Supra die in 2019 bij de dealer stond.

Het idee voor die auto was er al heel lang, maar het budget om hem te ontwikkelen niet. Van uitstel lijkt uiteindelijk afstel te komen tot het moment dat BMW aanklopt. Zij zijn geïnteresseerd in de waterstof-techniek van de Mirai voor hun BMW iX5. Toyota vindt dat prima, als ze op basis van een BMW-platform een Supra mogen bouwen. Omdat BMW de kosten kan delen, kan er toch weer een Z4 komen.

Wat ze in feite gedaan hebben is de Toyota FT-HS/FT1-concept koets op een BMW-platform zetten. In principe is de gehele auto een BMW. Platform, elektronica, motor, transmissie: het is allemaal Duits. Dat beidt echter wel een hoop voordelen. Zo hoeft Toyota geen nieuwe zes-in-lijn te ontwikkelen, de B58B30 met 330 pk is immers een van de beste zescilinders ooit gebouwd. Ook komt er voor het eerst een viercilinder Supra, met de B48B20-motor, alsnog goed voor 258 pk. De zescilinder heeft 340 pk. Beide versies hebben de achttraps-automaat van ZF, in 2021 komt er een GS6-handbak.

In 2025 komt er een A90 Final Edition. Een gelimiteerde oplage van 300 stuks wereldwijd met de 3.0 liter zescilinder die voor de gelegenheid is opgepompt tot 441 pk. Hij heeft een uniek KW-onderstel, lichtgewicht wielen, een grote achtervleugel, extra dikke Brembo-remmen, een Akrapovic-uitlaat, zeer sportieve kuipstoelen en een upgrade voor het koelsysteem. Er kwam er één naar Nederland en die kostte 190 duizend euro, dus die zul je niet snel vinden op Marktplaats.

We doken voor jullie in alle aandachtspunten die we konden vinden om aan te denken als je een Toyota GR Supra (A90) 2019 – heden wil aanschaffen.

Aandachtspunten

Als je een tweedehands Toyota GR Supra (A90) 2019 – heden wil kopen, dan hebben we een aantal tips voor je. Loop voor de aanschaf even door de lijst met Toyota GR Supra (A90) 2019 - heden problemen van dit occasion aankoopadvies heen.

Carrosserie en interieur

Een coupé dus. Want voor een cabrio moet je bij BMW zijn. Let wel even op. Want de lage neus van de auto betekent dat de motorkap zeer gevoelig is voor steenslag. De motorkap, de zijschermen en de voorbumper zijn daar gevoelig voor.

Check de velgen goed. Standaard 19 inch en zeer gevoelig voor stoeprandschade. Ook goed om te vragen of de auto alleen op de openbare weg geweest is, of ook is uitgelaten op het circuit tijdens track days. Kan iets zeggen over de remmen en de banden.

Als je naar het interieur kijkt dan zie je niet persé Toyota. Maar of dat erg is? Oké overal staat netjes een Toyota logo op en het is duidelijk een Toyota stuurtje, maar verder krijg je veel BMW vibes. iDrive knop, knoppen op het stuur en het infotainment is herkenbaar BMW.

De sportstoelen, dashboardafwerking en de stiksels zijn door Toyota verzorgd. Check de staat van het leer, de zijkanten van de bestuurdersstoel zijn berucht. De aluminium delen van het dashboard zijn gevoelig voor krassen, dus kijk daar even kritisch naar.

Een veelvoorkomende klacht is windruis en turbulente lucht (het zogeheten "helikoptergeluid") wanneer de ramen openstaan, veroorzaakt door het ontwerp van de aerodynamica. Daarnaast sluiten de ramen soms niet optimaal aan.

Onderstel

Het onderstel van de A90 is verfijnd: dubbele draagarmen voor, multilink achter, met adaptieve dempers standaard. De wielbasis is opvallend kort (2,47 meter), wat de auto wendbaar maar ook nerveus maakt aan de limiet. De achterspoorbreedte is groter dan de voorspoorbreedte, wat een agressieve houding geeft maar ook eigenaardig rijgedrag bij snel rijden over slecht wegdek.

Een actief sperdifferentieel zit standaard op de 3.0-versies en is een van de sterke punten van de auto. De 2.0-versies hebben dit niet. Controleer tijdens een proefrit of het diff goed werkt: bij hard accelereren in een bocht moet de auto netjes naar buiten trekken zonder onverwacht overstuur.

Bij sportwagens als deze is het tracksgebruik een grote factor. Versleten remblokken, gespoten remklauwen of aftermarket coilovers zijn allemaal signalen dat er flink is gereden. De originele remmen zijn voor de straat prima maar voor circuitgebruik gevoelig voor doorslag van het pedaal. Een setje verse Brembo-blokken hoort bij de overdracht als de auto regelmatig op het circuit is geweest.

Aandrijflijn

De achttraps ZF-automaat is dezelfde als in talloze BMW’s en staat bekend als ijzersterk. Soepel, snel en met genoeg sportiviteit in de Sport-modus om bij te blijven met dubbele koppelingen. Bij hogere kilometerstanden is een transmissieoliebeurt een goede investering, ook al schrijft Toyota dat niet voor.

De handgeschakelde zesbak (alleen op 3.0-versies vanaf modeljaar 2023) is een door Toyota zelf doorontwikkelde versie van de ZF GS6-bak. Vraagprijs voor deze versie is fors hoger dan voor de automaat, en het aanbod is schaars. Voor de echte rijliefhebber is het de leukste A90, maar je betaalt er flink voor.

Elektronica

We zeiden het al, het infotainment komt van de plank bij BMW. De iDrive knop geeft het al weg he. Check even het touchscreen, we komen klachten tegen over krassen op het scherm.

De software is op de vroege exemplaren iDrive 7, latere exemplaren hebben iDrive 8. De Toyota GR Supra heeft vanaf 2020 in Nederland Apple CarPlay. Android Auto kwam officieel later. Maar check het tijdens de proefrit met je Toyota GR Supra gewoon even goed. Hang je telefoon eraan en kijk of alles naar behoren werkt. Anders kun je daar voor aankoop nog wat aan doen. We komen bij iDrive 7 en 8 problemen tegen online met bluetooth verbindingen en wegvallende CarPlay. Zorg voor de meest recente software.

Motoren

Laten we even bij het begin beginnen. In een Toyota Supra hoort een zescilinder. Dat Toyota die zelf niet wilde ontwikkelen en dan maar een BMW blok erin heeft gelepeld willen we de Japanners best vergeven. Maar al in de eerste Supra uit 1978 had een zes-in -lijn motor. Die viercilinder moet dan maar, dan is ie nog een beetje te betalen.

De 3.0-liter zes-in-lijn (B58) motor staat erom bekend dat hij wat extra olie kan verbruiken. Regelmatig peilen is noodzakelijk, aangezien het 'bijvullen' waarschuwingslampje soms pas laat aanspringt. Controleer altijd het oliepeil bij bezichtiging en vraag de eigenaar hoe vaak hij olie moet bijvullen

Die B58 motor is dé zescilinder motor die in alle BMW modellen zit en dus ook in de GR Supra. Het is een populaire tuningsmotor. Hoeft op zich geen probleem te zijn. Maar als de vorige eigenaar de modderitis had, is het misschien wel goed om je even op de hoogte te stellen van wat er precies aan getuned is. Hadden we bij Autoblog nu maar iemand die daar iets van wist…

Voor de zekerheid: laat een potentiële A90 altijd uitlezen door een specialist vóór aankoop. Toyota- of BMW-dealers kunnen de ECU uitlezen, en een onafhankelijk specialist (denk aan een BMW-tunehuis) kan zien of er met de software is geknoeid.

Bij intensief gebruik op warme dagen of op het circuit kan de motor in de noodloop schieten. Dit is met name te wijten aan het bereiken van de thermische limieten van het koelsysteem.

De 2.0-liter B48 is in feite een B58 met twee cilinders minder en heeft dezelfde technische basis. Iets minder spannend qua geluid en gevoel, maar mechanisch even degelijk. De B48 heeft het sperdifferentieel niet en is netto enkele tientallen kilo’s lichter dan de 3.0, wat de balans van de auto net iets neutraler maakt. Op papier geen Supra-motor in de pure zin, maar als ondergewaardeerde keuze op de occasionmarkt is hij interessant.

Controleer altijd of jouw model betrokken is geweest bij terugroepacties, zoals problemen met de lasnaden van de brandstoftank (vroege modellen) of fouten in de motormanagementsoftware die de olie-/vacuümpomp konden beschadigen

Benzine

2.0 viercilinder 258 pk (vanaf 2020)

3.0 zescilinder 340 pk

A90 Final Edition 3.0 zescilinder 441 pk (2025 gelimiteerd tot 300 stuks wereldwijd)

Aanbod Toyota GR Supra (A90) 2019 – heden op Marktplaats

Er is een aanzienlijk aanbod aan occasions op Marktplaats, ook de Toyota GR Supra (A90) 2019 – heden is er te vinden. Niet heel veel, maar op dit moment staan er toch vijf stuks te koop. Even ter illustratie, er staan er in Nederland 103 op kenteken waarvan er 45 origineel Nederlandse auto’s zijn. Dus ook daar eventjes op letten.

Dat begint bij een exemplaar uit 2021. Origineel Nederlandse auto, tonnetje op de teller en voorzien van de 2.0 viercilinder. Voor 37.995 euro staat ie bij jou voor de deur. De duurste is een knalgele GR Supra uit 2022 met pas 1.295 kilometer op de teller. Voorzien van de drieliter en het prijskaartje is 80.000 euro.

Voor het totale aanbod van de Toyota GR Supra (A90) 2019 – heden kun je natuurlijk terecht op Marktplaats Auto.

Wij reden met een Toyota GR Supra uit 2021, met de 340 pk sterke 3.0, zes-in-lijn motor. Deze mochten we lenen bij Louwman Toyota Purmerend.