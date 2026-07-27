De onverwoestbare Toyota Hilux is nu ook elektrisch #test

Een elektrische Toyota Hilux? Dat klinkt misschien als een tegenstelling, maar Toyota denkt daar heel anders over. De Hilux staat al decennialang bekend als een van de meest onverwoestbare pick-ups ter wereld. Met ruim 27 miljoen verkochte exemplaren is dit een icoon. De grote vraag: blijft dat karakter overeind nu de diesel plaatsmaakt voor een elektromotor?



Tijdens een uitgebreide eerste rijtest in Bulgarije zoeken we het antwoord op die vraag. De Hilux BEV behoudt zijn robuuste ladderchassis, maar krijgt een volledig nieuwe elektrische aandrijflijn met twee e-axles en vierwielaandrijving. Dankzij het directe koppel voelt off-road rijden verrassend natuurlijk aan. Geen schakelmomenten, geen turbogat, maar direct grip wanneer je die nodig hebt.



Toyota heeft de techniek bovendien flink aangepast. Zo maakt de traditionele starre achteras plaats voor een De Dion-constructie, speciaal ontwikkeld om de elektrische aandrijflijn te combineren met het bekende werkpaardkarakter. Dat levert een laadvermogen op van maximaal 735 kilogram en een trekgewicht van 1.600 kilogram. Minder dan de diesel, maar nog altijd bruikbaar voor veel zakelijke toepassingen.



Er zijn ook compromissen. De accu van 59,2 kWh zorgt voor een officiële actieradius van slechts 257 kilometer WLTP. Voor lange afstanden is dat beperkt, al ondersteunt de Hilux wel 125 kW snelladen, waardoor je in ongeveer een halfuur weer op weg kunt



Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover

