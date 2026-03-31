Toyota geeft de mensen wat ze willen

Als het even niet zo lekker gaat met de elektrificatie van je bedrijf, dan doe je het toch lekker niet? Dat moet de gedachte zijn bij Toyota, want de grootste autobouwer ter wereld geeft aan dat het voorlopig nog genoeg brood ziet in de verbrandingsmotor. Sterker nog, het denkt dat een volledig elektrische toekomst helemaal geen reële toekomst is. We moeten dus juist de peutbrommer omarmen, meer dan ooit!

Nieuwe benzinemotoren

Ok, dat laatste is misschien wat overdreven, maar zo ziet menig speler in de auto-industrie het wel op dit moment. Dat Toyota nu begint met een verse investering in een compleet nieuwe motorenfamilie die over het hele aanbod ingezet moeten gaan worden, is niet heel gek.

Volgens de Japanners is het namelijk helemaal niet logisch om vol op het EVangelie te duiken, want dat zou betekenen dat sommige delen met verloop van tijd niet meer bediend kunnen worden. Met andere woorden: niet heel de wereld gaat even makkelijk over op volledige elektrische aandrijflijnen als soms geschetst wordt. Toyota is dan ook voornemens om in de gebieden, waar de EV minder goed gedijd, ook auto’s te blijven verkopen.

Als laden lastig is...

Hoewel Toyota de stap voornamelijk zet om de afhankelijkheid van de stap naar het beloofde EV-land te beperken, heeft het natuurlijk ook een punt. Het uitbreiden van de laadinfrastructuur in goed ontwikkelde landen loopt al tegen problemen met netcongestie en ongeschikte bekabeling aan, laat staan dat de landen waar de afstanden veel groter zijn en de elektrische infrastructuur nog meer te wensen overlaat, binnen afzienbare tijd orde op zaken hebben. Juist hier zullen automobilisten langer vraag hebben naar auto’s die niet na 400 tot 500 kilometer een half uur aan een van de beperkt vindbare stroombronnen moeten.

Vanzelfsprekend wil het bovenstaande niet zeggen dat Toyota de EV en de ontwikkeling daarvan helemaal links laat liggen. Het merk geeft aan dat het een BMW-tje gaat doen. Daarmee bedoelen we dat het geen kamp gaat kiezen en de keuze aan de klant laat. Het eerste voorbeeld hiervan zal de Corolla zijn. Die komt er in alle smaken: als EV, PHEV en ICE. En dat allemaal in dezelfde verpakking.

We missen zelf alleen nog waterstof in dit hele verhaal? Als we dan mogen kiezen, waarom dan niet de brandstof waar Toyota al jaren mee aan het pionieren is?