Toyota komt na 20 jaar eindelijk weer met een cabrio!

Wanneer kon je voor het laatst een cabrio kopen bij Toyota? Daarvoor moeten we behoorlijk ver terug in de tijd. De laatste keer dat er op de Nederlandse prijslijst een cabrio stond was in 2005. Dat was de MR2. In de VS had Toyota nog wel de Solara Convertible (wie kent ‘m niet?), maar die is ook al sinds 2008 uit productie.

In 2013 leek het dan toch te gebeuren, want toen toonde Toyota een GT86 Cabrio. Deze auto oogde volledig productierijp, maar uiteindelijk zagen de Japanners er toch geen brood in. En dat er van de Supra geen cabrioversie is gekomen heeft natuurlijk ook een duidelijke reden. Er was namelijk al een Supra Cabrio in de vorm van de BMW Z4.

Lang verhaal kort: Toyota zit dus al heel lang zonder cabrio. Maar daar lijkt nu eindelijk verandering in te komen. Toyota gaat naar verluidt het dak zagen van de GR GT. Je weet wel, die brute nieuwe supercar met V8. Het is helaas geen leuke cabrio voor de gewone man, maar hè, het is in ieder geval iets.

Aero Top

Overigens schijnt het geen volwaardige cabrio te worden, maar eerder een targa à la de Supra Aero Top. Bij dergelijke hardcore sportwagens is het vaak toch lastig om zomaar het complete dak eraf te zagen. Een targadak is dan een mooi compromis.

Omdat je de specificaties waarschijnlijk nog niet uit je hoofd kent, zullen we die nog even oplepelen. De Toyota GR GT heeft in totaal 650 pk en 850 Nm uit een combinatie van een gloednieuwe 4,0 liter V8 met twee turbo’s en een elektromotor. Daarmee zou een top van 320 km/u mogelijk moeten zijn.

Overigens zit er ook nog een nieuwe compacte sportwagen van Toyota in de pijplijn, die waarschijnlijk MR2 of Celica gaat heten. Het is alleen nog niet bekend of die er ook als cabrio komt.

Via: The Supercar Blog

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