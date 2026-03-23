Toyota komt ook met een kleinere SUV

Sommige automerken durven het aan om een nieuw segment aan te boren. Denk aan Mercedes met het klapdak van de eerste SLK, of Ssang Yong met de eerste echte SUV Coupé. Al is dat laatste echt de domste uitvinding ooit, maar dat terzijde. Want je hebt de nadelen van een coupé en de nadelen van een SUV. Lekker dan. Maar goed, Toyota is niet zo, die vist namelijk vrolijk verder in de vijver waar iedereen al in vist. Namelijk de kleine SUV. In dit geval met de nieuwe C-HR

De Toyota C-HR rijdt al flink wat jaren rond over 's heeren wegen en deed dat altijd als hybride. Maar er is nu ook een volledig elektrische versie bij. Die heet C-HR+. En die staat vanaf eind maart gewoon bij de dealer in Nederland.

Het is in de basis een elektrische SUV in het C-segment. Dus een beetje het formaat waar iedereen tegenwoordig in rijdt inderdaad. Toyota biedt hem in meerdere smaken aan, met verschillende aandrijflijnen en batterijgroottes. Je kunt kiezen uit een batterij van 57,7 kWh of een grotere van 77 kWh. Daarmee kom je volgens de officiële cijfers tot zo’n 600 kilometer ver.

Er komt ook een vierwielaangedreven versie, en die kan tot 343 pk leveren. Die mag trouwens ook tot 1.500 kilo trekken, wat voor een elektrische auto best netjes is.

Wat opvalt is dat Toyota meteen vrij veel dingen standaard maakt. Denk aan een warmtepomp, stoelverwarming en stuurverwarming. Dat zijn van die dingen die bij elektrische auto’s wel lekker zijn, zeker in de winter.

Binnenin zit een groot scherm van 14 inch en verder vooral de dingen die je tegenwoordig verwacht, zoals draadloos laden voor je telefoon en wat extra aansluitingen achterin.

De C-HR+ is vanaf 28 maart te bekijken en te rijden bij de dealers. De prijzen beginnen bij net geen 38 mille, dus €37.995. Daarmee zit hij een beetje in het midden van wat elektrische SUV’s tegenwoordig kosten.

Toyota gooit er ook nog een lange garantie op de batterij tegenaan. Tot tien jaar of een miljoen kilometer, zolang je hem elk jaar laat checken. Dat is vooral bedoeld om wat zekerheid te geven voor mensen die nog twijfelen over elektrisch rijden.

Allemaal prima voor elkaar dus. Jammer dat het segment van de C-HR zo'n eenheidsworst is. Maar daar kan Toyota niks aan doen...