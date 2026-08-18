Toyota komt met oplossing voor irritant probleem met de automaat

Nu de halve wereld ineens lijkt te schreeuwen om handbakken, zou je bijna vergeten dat een heel groot gedeelte van het moderne wagenpark uitgerust is met een eenvoudige automaat. En die hebben bijna allemaal een heel irritant probleem waar de bestuurder maar geen grip op kan krijgen. Maar dat gaat veranderen als het aan Toyota ligt. Een beetje dan.

Stel je voor: je zit lekker in je vel vandaag en neemt de bochten op weg naar werk wat sportiever dan normaal. Je haalt je innerlijke Max Verstappen naar boven en besluit zelfs de automaat in de handmatige schakelmodus te zetten en wat later voor bochten aan te remmen. Maar dan gebeurt het. Je plezier in het rijden wordt plots verpest door een klik. Je vingers glijden van de linker schakelflipper, maar er gebeurt niets. De auto weigert een versnelling omhoog te gaan. Je klinkt nogmaals. Weer niks. Pas als alle snelheid uit de auto is en de lol vakkundig de nek is omgedraaid, werkt de klik. De auto schakelt terug. Te laat.

Veiligheid en duurzaamheid

Dit euvel eenvoudig te verklaren: het is beveiliging van de aandrijflijn. Deze vindt het vooral vanuit het oogpunt van duurzaamheid doorgaans niet heel leuk als je snel van toeren wilt veranderen. Aan de andere kant beperkt het wel de controle van de persoon achter het stuur en daarmee is het dus ook een potentieel irritatiepunt als de flippers simpelweg niet doen wat je verwacht dat ze doen. Maar gelukkig zien de ingenieurs van Toyota dat nu ook in en doen ze er wat aan, blijk uit een patentaanvraag blijkt.

Je zou zeggen dat de oplossing heel simpel is: verander de software zodat de flippers altijd naar de bestuurder luisteren. Doe dat misschien enkel in bepaalde sportievere rijmodi. Maar dat is blijkbaar te eenvoudig, want de Japanners willen wel wat concessies doen op het gebied van duurzaamheid, maar niet zo ver dat je ermee je auto de vernietiging in kunt rijden. Wat je dus krijgt is een mengelmoesje van net niets.

Onthouden en dan uitvoeren als niemand het verwacht

Het systeem ziet namelijk dat de bestuurder met een flipperbeweging vraagt om het veranderen van de versnelling. Als dat kan, dan wordt hij uitgevoerd, maar als dat niet kan, omdat er een te groot gat tussen de toerentallen in de versnellingen zit, wordt hij niet uitgevoerd, maar onthouden. De software wacht vervolgens tot het wel kan en verlegt daarbij, waar nodig, de vooraf ingestelde limieten. Het kan dus zijn dat er normaal pas geschakeld zou worden als het toerengat 500 tpm zou zijn, maar dat de software nu een uitzondering maakt en het bij 1.000 al uitvoert. Nu komt het vreemde: het voert de versnellingswissel automatisch uit als dat punt bereikt is.

Dat klinkt alsof de bestuurder meer controle krijgt, maar dat is het helemaal niet. Het maakt enkel sportiever rijden wat meer mogelijk, maar gezien de bestuurder nog steeds niet precies kan aansturen wanneer hij wil schakelen en dit op een overwacht moment ineens kan gebeuren, is dit systeem wellicht zelfs een stapje terug. De voorspelbaarheid gaat hierbij namelijk helemaal verloren.

Gelukkig is het op dit moment nog een patent. Waar we in veel gevallen graag zien dat deze ook realiteit worden, hebben we bij deze liever dat Toyota nog even terug naar de tekentafel gaat. Er zit nog wel wat ruimte voor verbetering in, denken wij.

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