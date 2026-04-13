Hoeveel geld zou jij betalen voor 20 Nm extra?

Er valt veel over de Toyota GR Yaris te zeggen, maar dat ie niet leuk is, valt daar zeker niet onder. Maar blijkbaar was dit kleine racemonstertje nog niet speciaal genoeg, want Toyota roept eigenaren op om hem nog leuker te maken en nog wat extra geld uit te geven.

Slappe was

Bij Toyota weten ze blijkbaar best goed dat de Nederlandse GR Yaris-koper goed in de slappe was zit en dat daar nog meer uit te halen valt. Je moet immers toch een redelijke bankrekening hebben wil je de zo'n 40.000 euro aan BPM te willen betalen voor een uitgemonsterde kleine auto met 280 pk en 360 Nm op alle vier de wielen. Volgens de Japanners ben je dan ook wel te porren om nog eens 1.000 euro extra uit te geven om je autootje nog 20 Nm extra uit zijn driepittertje te laten persen.

Mensen die een GR Yaris uit 2020-2023 bezitten kunnen nu terug naar de dealer en daar zeggen dat ze wel oren hebben naar het kersverse 'Factory Tuning'-pakket. Daarop wordt eerst gevraagd of ze 945 euro op zak hebben. Is dat het geval, dan mogen ze dat ruilen voor een software-update die naast de extra 20 Nm, ook nog drie nieuwe rijmodi beschikbaar maakt. Ook wordt het mogelijk om een eigen rijmodus te bedenken en in te laten.

Drie instellingen zijn bedacht door TOYOTA GAZOO Racing en omvatten:

Rally: snelle gasrespons, licht stuurgevoel, 55:45 verdeling van de vierwielaandrijving

B-Road: snelle gasrespons, zwaar stuurgevoel, 50:50 verdeling van de vierwielaandrijving

Race: medium gasrespons, zwaar stuurgevoel, 45:55 verdeling van de vierwielaandrijving.

Omdat het hier om een update van Toyota zelf gaat, blijft ook de fabrieksgarantie overeind.