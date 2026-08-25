Waarom de nieuwe MR2 geen Toyota zou kunnen worden

Voor 1984 betekende de afkorting MR2 helemaal niks. Sinds dat jaar staat het synoniem voor Midship Runabout 2-seater, vanwege Toyota. De MR2 groeide uit tot een favoriet onder verschillende Toyota-fanaten omdat de middenmotor-RWD-layout het een echt leuke sportauto maakt. Er wordt al een tijdje gespeculeerd dat de MR2 terugkeert, maar er wordt nu echt steeds meer duidelijk. Waaronder het feit dat het wel eens geen Toyota zou kunnen worden.

Er zijn verschillende hints dat Toyota werkt aan een MR2-terugkeer. De wens voor een kleine sportauto nadat het GR-label enorm populair werd, met natuurlijk auto's als de Celica en MR2 als historische knipoog om uit te delen. Toyota legde de namen 'GR MR2' en 'GR MR-S' al eens vast. MR2 is dus een afkorting, maar voor Fransen zou dit klinken als een scheldwoord en dus werd het daar MR-S. Beide namen keren dus terug, als de trademarks kloppen. Toyota werkt aan een krachtige viercilinder die de G16E-GTS-driecilinder moet 'opvolgen', die al eens als middenmotor in een Yaris heeft gelegen. En oh ja, recent werd een testauto gespot die ondanks wat verdwaalde Yaris-onderdelen er wel erg middenmotor uit ziet.

GR MR2

Carscoops bericht nu over de terugkeer van de Toyota MR2, op basis van nieuwe informatie. Zo zouden we de auto in 2028 al te zien krijgen. Het wordt dus een auto met middenmotor en aandrijving op de achterwielen, al is Toyota's GR-Four AWD ook een optie. De tweeliter viercilinder met turbo zou goed worden voor een vermogen van 400 pk in tegenstelling tot de 261 tot 300 pk die je krijgt in een GR Yaris of Corolla. Een maximaal vermogen van 650 pk wordt ook genoemd, wellicht voor een raceversie.

Misschien wel belangrijker dan dat alles: er is een kans dat het helemaal geen Toyota wordt. Dat komt door de afsplitsing van GR als eigen merk. De Toyota GR GT, de nieuwe halo-supercar, is officieel geen Toyota. Van de Toyota-badge ontbreekt elk spoor, terwijl er des te meer GR-plakkertjes op zitten. Die strategie sijpelt dus door naar de straatauto's, te beginnen met de MR2. Het wordt dus de GR MR2, geen Toyota MR2. Dat verklaart ook waarom de ietwat dubbele GR en MR zo worden gebruikt, want Toyota GR2 zou eigenlijk een veel betere naam zijn.

Verder tasten we nog een beetje in het duister wat betreft de nieuwe Toyota, herstel, GR MR2. Zo is die gekke Yaris-achtige mule een manier om het design te verhullen. Daar verwachten we wellicht wat elementen van de FT-Se concept, maar die was des tijds bedoeld als elektrische sportauto. Nog even afwachten dus: een lancering in 2028 kan betekenen dat we de auto laat in 2027 al te zien krijgen.

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