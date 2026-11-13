Toyota overweegt deze KEI-leuke betaalbare sportauto!

Toyota overweegt een betaalbare compacte sportauto op de markt te brengen. En dat zou zo maar eens een oude bekende kunnen zijn.

Voor wie in 2015 al het autonieuws nauwkeurig volgde herinnert zich misschien de S-FR concept die Toyota op de Tokio Motorshow dat jaar liet zien. Daarnaast hadden ze ook een S-FR Concept Racing, maar het gaat om die "gewone". Het idee achter die concept was een betaalbare lichtgewicht sportauto met achterwielaandrijving. Geen roadster, maar echt een coupé.

Helaas kwam het er nooit van, tot nu. Want het lijkt erop dat het Japanse merk nu toch overweegt om een kleine sportauto onder deze naam op de markt te brengen. Met achterwielaandrijving en volgens de specificaties van een Kei-car.

Daihatsu Copen

Wie naar de plaatjes uit 2015 kijkt denkt wellicht meteen al aan de Daihatsu Copen. Niet zo gek dat we nu juist via dat merk de aanwijzingen krijgen dat deze kleine sportauto er toch gaat komen. Daihatsu onthulde vorig jaar namelijk de K-Open concept. Die zou de opvolger moeten worden van de Copen, maar dan met achterwielaandrijving.

Het conceptmodel van Daihatsu is slechts 3395 millimeter lang, 1475 millimeter breed en 1230 millimeter hoog. De wielbasis van het autootje is 2265 millimeter en hij weegt 850 kilogram. Laten dit nou precies de afmetingen zijn die worden overwogen voor de nieuwe Toyota S-FR.

Voor wie het niet wist, Daihatsu is voor 100 procent eigendom van Toyota, dus dat hier de connectie gemaakt wordt is niet zo vreemd. De constructie zou zo kunnen worden als Toyota ooit ook met BMW voor de GR Supra heeft uitgedacht. De open roadster is voor Daihatsu en de coupé voor Toyota. Dat betekent dat wij die open roadster sowieso nooit gaan krijgen, want Daihatsu is niet meer actief op de Europese markt.

KEI-leuk!

Supertof natuurlijk als Toyota deze compacte sportauto gaat maken. Onder de naam S-FR dus wellicht. Maar wel een stuk kleiner dan die conceptauto van elf jaar geleden. Dat komt omdat de plannen nu richten op die kleine klasse in Japan, de KEI-cars. In Japan vallen KEI-cars binnen een aparte voertuigcategorie met beperkingen voor onder meer afmetingen, cilinderinhoud en vermogen.

Dat betekent dus ook automatisch een 660 cc motor. Met een lichtgewicht achterwiel aangedreven autootje gegarandeerd plezier. Misschien zelfs wel de nieuwe instapper in de GR (Gazoo Racing) reeks van Toyota. Laten we maar met z'n allen gaan duimen dat dit karretje er komt! En naar Europa komt natuurlijk. Zou KEI-leuk zijn toch? Niet voor 2028 waarschijnlijk.