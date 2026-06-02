Toyota's handbak voor elektrische auto's wordt (iets te) realistisch

Schakelen alsof er echt versnellingen in een EV zitten, dat kennen we al. Hyundai doet het met de Ioniq 5 en 6 N en het lijkt erop dat dit toch voor extra lol zorgt bij een auto die anders zoals elke andere snelle EV zou zijn. Je kan dus een Ioniq 5 N zo op zijn staart trappen dat het voelt alsof je tegen de redline aan zit en je vermogen en koppel wordt dan ook beperkt tot het punt waar die versnelling zou ophouden. Het lijkt evident te zijn dat een stapje verder voor de 'versnellingsbak' voor de EV binnenkort bereikt wordt, mede dankzij Toyota. Waar ze wellicht de grenzen gaan opzoeken voor dit idee.

Toyota is al een tijdje bezig met een handgeschakelde EV. De essentie zou hetzelfde zijn als de schakelmomenten van de Ioniq N's: bij elke versnelling past een koppel- en vermogenskromme die vergelijkbaar is met die van een handgeschakelde auto met een benzinemotor. Alleen dan zonder het risico van te hard trappen op je mechanische componenten. Toyota wil echter een stapje verder gaan dan Hyundai en de schakelbediening daadwerkelijk een pook te laten zijn. Inclusief koppelingspedaal.

Nep-versnellingsbak kan afslaan

Nu komt de echte grap: Toyota heeft in een patent meer uit de doeken gedaan over deze handgeschakelde versnellingsbak. Eén van de punten waar de bak van Toyota extra moet scoren is dat de bak kan emuleren wat er gebeurt als je een 'normale' handbak verkeerd gebruikt. Oftewel: afslaan. Ja, als je verkeerd ontkoppelt, kan de elektrische aandrijving doen alsof je de motor hebt laten afslaan. In het patent wordt een systeem omschreven waarmee Toyota constant berekent in welke staat de 'motor en het toerental' zouden zijn als je onder deze omstandigheden in een ICE zou rijden. Hetzelfde geldt voor rijden in een (te) hoge versnelling op een te laag toerental.

Schamen

Nog mooier: Toyota kan met deze handgeschakelde versnellingsbak een oordeel vellen over jouw rijkunsten. Als blijkt dat jij de auto te veel laat afslaan, zet Toyota automatisch de Hill Start Assist aan. Lekker dan: een probleem wat je normaliter niet hebt in een EV creëren en dan oplossen door een ander systeem erbovenop te gooien. Wel wordt je beloond als goede bestuurder zijnde door gebruik te mogen maken van een launch control die ook precies doet wat het zou doen in een benzineauto.

Je gaat je toch afvragen of het niet een beetje te veel van het goede is. Toyota en de handgeschakelde versnellingsbak in de EV proberen een nobel doel te bereiken: mensen die beweren dat het niet hebben van versnellingen dat te laten ervaren in een EV. Toch zijn zaken als afslaan en verkeerd schakelen juist dingen waar je misschien in deze moderne EV-wereld gewoon eens afscheid van moet nemen. Of een kant kiezen en gewoon ICE blijven rijden. Nu kan het nog. (via USPTO en CarBuzz)