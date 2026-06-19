Toyota: we verkopen te veel auto's

In theorie lijkt alles voor Toyota voor de wind te gaan. Het merk verkoopt wereldwijd duizelingwekkend veel auto's, want in vrijwel elke markt is het merk succesvol. Toch bemerkt de CEO dat het gamma wellicht een beetje uit zijn voegen barst.

Gewoon omdat Toyota overal ter wereld verkoopt, betekent niet dat alles universeel werkt. Waar wij dol zijn op de Yaris en Corolla, zijn in de VS de RAV4 en Camry vooral niet aan te slepen. In Azië zijn er allerlei modellen die goed verkopen die we hier niet eens kennen, denk aan de Yaris Sedan en zelfs de Starlet. In thuisland Japan wordt van alles en nog wat verkocht. En oh ja, als je overal en nergens wil komen in de afgelegen gebieden wereldwijd, is de Land Cruiser nog steeds retepopulair.

Wereldmodellen

Wat opvalt: vele van deze modellen worden overal en nergens aangeboden, maar zijn lang niet overal succesvol. Dat verhaal is bekend voor elk automerk. Toyota merkt dat daar winst te behalen is. De nieuwe CEO Kenta Kon bemerkt dat het gamma eigenlijk vrij organisch uit zijn voegen barst. Yaris scoort, maar crossovers scoren ook, dus komt er een Yaris Cross zonder de Yaris te schrappen. Dan volgt een Corolla Cross, die weer anders is dan een RAV4. Een Yaris is ook weer anders dan een Starlet, enzovoort. Nou is het lastig om auto's voor elke markt te bouwen, maar de CEO zegt dat er winst te behalen is in simpelweg minder modellen aanbieden.

Voor het blok

Kon noemt nog geen modellen die per direct voor het blok verschijnen. Je kan een gokje wagen welke modellen blijven: Camry, RAV4, Corolla, Yaris, Land Cruiser: dat zijn de pijlers die blijven staan. Als we verwachten dat er ergens gesneden gaat worden, komen we toch bij de middelgrote crossover terecht. Heb je écht een C-HR+, bZ4X (inclusief Touring), normale C-HR, Corolla Cross, Yaris Cross én RAV4 nodig? Daar kunnen waarschijnlijk keuzes gemaakt worden. Afijn, die gaan wij niet voor Toyota maken. Maar als je suggesties hebt, laat ze vooral achter in de reacties. (via Automotive News)