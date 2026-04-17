Trademark verraadt: er gebeurt iets met een bijzondere sportwagen

Ja, ja, we weten dat je dingen als trademarks niet altijd even serieus moet nemen. Tenminste, ze zijn bloedserieus, maar het vastleggen van een naam betekent lang niet altijd dat er ook echt iets mee gaat gebeuren. Toch zou het vastleggen van een al 14 jaar niet gebruikte naam wellicht iets te maken kunnen hebben met een langverwachte rentree. We blijven hoopvol!

Een beetje liefhebber heeft aan de omslagfoto genoeg. Het betreft natuurlijk Mazda's RX-8. Dat was een bijzondere keuze in 2003. De naam RX wordt in de Mazda-geschiedenis al decennialang gebruikt voor de modellen met de rotatiemotor, specifiek de Wankelmotor. De bekendste hiervan is de RX-7, die van 1978 tot en met 2002 in drie generaties de positie van serieuze sportwagen voor Mazda innam. Het was deze auto die de strijd aan ging met grote namen als Supra en Skyline. Het bijzondere karakter van de 13B-Wankelmotor maakte de RX-7 altijd een bijzondere keuze en het is de auto die Mazda en Wankelmotor voor altijd verbond.

Mazda RX-8

De opvolger in 2003 heette Mazda RX-8 (SE3P). Voor het eerst sinds 1985 dat er dus een 'vervolg' kwam in de RX-serie. De RX-7 was dan ook eigenlijk een hele andere auto dan de RX-7. Ja, het was een sportwagen en ja, er lag een versie van de 13B voorin. Het leek er echter op dat Mazda er wat meer een allemansvriend van wilde maken. Ten eerste vanwege minder vermogen: de turbo's van de RX-7 die het ding uiteindelijk naar de herenakkoord-limiet van 280 pk stuurde, haalde de RX-8 niet. Ook wilde Mazda 'm wat praktischer maken door de ruimte achterin iets te vergroten en bovendien toegankelijk te maken met bijzondere zelfmoorddeuren.

Die Wankelmotor bleef dus. Dat wilde Mazda graag verwerken in grote en kleine details. De RX-8 zat vol met de vorm die de schijf van een Wankelmotor is. Deze driehoekige vorm bestaande uit drie gebogen lijnen komt terug op het motordeksel, maar ook bijvoorbeeld in de voorbumper en zelfs de stoelen. In de levensspanne van de RX-7 hebben andere merken zoals Citroën en NSU ook een Wankelmotor geprobeerd. De RX-8 had het rijk helemaal alleen, van lancering tot het einde.

Bijzonder in gebruik

Daarover gesproken: de Mazda RX-8 heeft nog langer bestaan dan je wellicht beseft. In Nederland kon je enkel tussen 2003 en 2008 de RX-8 krijgen, als 192 pk sterke basis of 231 pk sterke 'HP'. Daarna kreeg de auto een forse facelift in 2008 waarna in 2012 het doek viel voor elke markt. De Mazda RX-8 is typisch zo'n auto waarbij succes relatief is. Het is bij uitstek de meest populaire moderne auto met een Wankelmotor, want het is de enige. Het blijft een wat bijzondere sportwagen en bovendien moet je goed weten waar je aan begint. Zo'n Wankelmotor heeft wat praktische nadelen, waaronder olieverbruik en eigenlijk algehele betrouwbaarheid. Onderdelen zijn uniek voor dit blok, dus schaars en duur. Je ziet vaak RX-8'en voor verrassend weinig geld met weinig kilometers, maar verkijk je niet op hoe een 13B in de omgang is. Je moet echt weten wat de valkuilen zijn en die preventief oplossen.

Afijn, met het verdwijnen van de RX-8 verdween ook de Wankelmotor, ondanks een korte terugkeer als Range Extender voor de Mazda MX-30. Toch blijft Mazda de efficiëntie van de Wankelmotor prijzen en is het een unieke motor voor het merk. Dat er dus iets nieuws moet komen met deze nieuwe motor, dat wil Mazda zelf ook heel graag. Het is natuurlijk nu de vraag of het past in de line-up, of genoeg kopers het aandurven en of het een betrouwbaar genoeg blok is dat je mensen ook enige vorm van garantie kan bieden dat je niet met hoofdpijn de dealer uitrijdt. Kortom: een nieuwe RX-7 of RX-8 staat al jaren op de wensenlijst.

Trademark

Recent is dus bij het Amerikaanse USPTO voor patenten en trademarks de naam RX-8 geregistreerd door Mazda. Dat kan vaak een voorbereidende zaak zijn voor een aankomend model. Lamborghini moest immers in 2023 ook de naam Temerario vastleggen, waardoor we stiekem al wisten dat de nieuwe Huracán zo ging heten. Als het echter een reeds gebruikte naam betreft, kan het een andere betekenis krijgen. Namen moeten namelijk steeds opnieuw vastgelegd worden als je de enige gebruiker ervan wil blijven. Dat kost geld en tot op zekere hoogte moeite, dus doe je het vaak enkel als je er plannen mee hebt. Dat zou toch enigszins bevestigen dat iets met de naam RX-8 gaat gebeuren.

Toch kan het ook Mazda zijn die lekker protectionistisch doet. Toen Ferrari ineens duidelijk maakte dat hun EV de Luce ging heten, legde Mazda die naam wederom vast aangezien zij een sedan hadden met die naam. Lekker dan, want dit kan betekenen dat Ferrari de auto een andere naam moet geven in Japan. Als je echt van doordenken houdt, zou de registratie van RX-8 zelfs indekken kunnen zijn zodat anderen niet legaal met die naam aan de haal kunnen. Klinkt kinderachtig, maar ook dat is gebeurd toen Ford ruzie kreeg met Lexus over de namen LS6 en LS8 (in verband met de LS-serie). Dat leidde ertoe dat Ford Toyota voor het gerecht sleepte omdat het merk een pickup met de naam T150 wilde uitbrengen (en dat lijkt in hetzelfde licht teveel op F-150).

Lang verhaal kort: wellicht is dit weer een hint dat een Mazda RX-8 eindelijk wederom gaat gebeuren. Of het is zelfbescherming. Eén van de opties is leuker dan de andere, dus kies zelf maar welke je wil dat de waarheid is. Of het moet blijken.