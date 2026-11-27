Rotterdam heeft een primeur te pakken waar het niet per se trots op hoeft te zijn. De havenstad heeft sinds vandaag de eerste trajectcontrole binnen de bebouwde kom van Nederland.

De eerste trajectcontrole binnen de bebouwde kom ligt op de Matlingeweg, vlakbij Rotterdam The Hague Airport. Er wordt ongeveer 1,2 kilometer lang op je snelheid gelet tussen de Vareseweg en de Industrieweg. De flitsers staan dus niet midden in het centrum van de stad.

Hoe werkt een trajectcontrole?

Het Openbaar Ministerie legt haarfijn uit wat een trajectcontrole is. "Bij een trajectcontrolesysteem hangen camera's op meerdere meetpunten langs de weg. Deze camera's registreren ieder voertuig. De tijd die het voertuig erover doet tussen twee meetpunten, geeft aan hoe hard er is gereden. Is dat harder dan de maximumsnelheid? Dan krijgt de kentekenhouder een boete thuis gestuurd. Verkeersdeelnemers kunnen bij een trajectcontrole met meerdere secties, nooit meer dan één bekeuring krijgen. De bekeuring is alleen voor de hoogste overtreding. Het blijft dus zaak over het hele traject de maximaal toegestane snelheid aan te houden."

Zo ver is het in Rotterdam nog niet met de trajectcontrole. De komende tijd zijn de flitsers een proef om te kijken of trajectcontroles binnen de bebouwde kom zin hebben. Er worden daarom nog geen boetes uitgedeeld. Later, wanneer is nog niet bekend, moeten er wel consequenties hangen aan het te hard door het traject rijden.

Bij het OM hopen ze dat de Rotterdamse controles binnen de bebouwde kom net zo effectief gaan zijn als buiten de bebouwde kom. Afdelingshoofd Marc Pluimers zegt: " Op snelwegen blijkt trajectcontrole een uitermate doeltreffend middel. De resultaten laten zien dat automobilisten hun rijgedrag aanpassen. Dat is belangrijk, want snelheid heeft invloed op de verkeersveiligheid. Onderzoek toont aan dat lagere snelheden bijdragen aan minder verkeersongevallen en minder ernstige gevolgen wanneer zich toch een ongeval voordoet."

Foto ter illustratie: Porsche 911 gespot door sprengler7

Bron: NOS