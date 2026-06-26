Transformeer je ID.Buzz voor een prikkie in een camper

Goed nieuws voor wie een Volkswagen ID.Buzz voor de deur heeft staan en incidenteel wel eens nadenkt over kamperen. Voor een appel en een ei transformeer je nu jouw ID.Buzz in een camper!

Het merk introduceert namelijk het Good-Night-pakket voor de Volkswagen ID.Buzz. Samen met een nieuwe software-update verandert dit pakket de ID.Buzz in een fijne metgezel voor de spontane kampeertrip.

Transformatie voor een prikkie

Laten we meteen even duidelijk zijn. Het pakket kost je vanaf 2.600 euro. Daarvoor kun je natuurlijk geen volwaardige camper verwachten. Maar wat je krijgt voor je geld is helemaal niet zo gek hoor. Je krijgt namelijk een bedframe, een op maat gemaakt opklapbaar matras, een verduisteringsset voor de ramen en praktische accessoires zoals een tafel met twee stoelen en ventilatieroosters voor tussen de ramen.

Meer dan voldoende om de ID.Buzz om te toveren in een micro-ID.Buzzcamper. Om het geheel af te maken is er ook meteen een software-update beschikbaar die een "overnight"-modus ingebouwd heeft. Die modus maakt continue airconditioning van het interieur mogelijk tot 48 uur lang. Helemaal ideaal als je met de huidige temperaturen besluit tot een spontaan weekendje weg.

Natuurlijk kun je ook gebruik maken van de vehicle-to-load techniek die de ID.Buzz biedt. Je prikt dan bijvoorbeeld je Nespresso apparaat zo in het 230 volt stroompunt van de ID.Buzz die maximaal 2.000 watt kan leveren. (Wel even checken op je koffiemachine natuurlijk). Maar je koelbox of elektrische fiets opladen is sowieso geen probleem.

Bestellen kan voor alle personenuitvoeringen van de Volkswagen ID.Buzz vanaf 2.600 euro. Beschikbaar voor alle wielbases en alle zitconfiguraties.