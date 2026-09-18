LOL: Deze Opel 'Grand Sport Electric' kun je met benzinemotor kopen

Waar Volkswagen de mist in ging met GTX doet Opel dat met GSe . VW heeft zich herpakt door nu ook EV’s de GTI-badge te geven. Ik ben benieuwd of Opel ook nog ooit met een Corsa GSi of OPC komt. Voor het zover is, eerst nog een nieuw GSE-type: de GSE Line.

Opel trapt dit GSE-medium spektakel af met de auto die op de afbeeldingen hier ziet: de Opel Astra GSE Line. Deze uitvoering vervangt één-op-één de GS-versie bij elke Astra-uitvoering, dus ook de Opels met een verbrandingsmotor. Daardoor heb je nu een Opel Astra 'Grand Sport Electric' Line die alleen een 1.2 turbomotortje en een 48-volt systeem heeft. Lekker Grand, lekker Sport en onwijs lekker Electric dus.









De GSE Line krijgt bij de Astra dezelfde standaard spulletjes als die je nu krijgt bij de GS. Daar voegt Opel nog wat extra elementen aan toe: GSE-Line inzetstukken in de voorbumper, 17- of 18-inch lichtmetalen velgen, Gele stiksels, aluminium sportpedalen en optioneel sportstoelen met geïntegreerde hoofdsteunen. En de Astra is niet de enige: Opel belooft de “GSE-ervaring” ook naar andere modellen te brengen.

Échte Astra GSE aanstaande

Wie nu al niet kan wachten om de Opel Astra GSE Line in levende lijve: de eerste mogelijkheid is de autobeurs van Parijs in oktober van dit jaar. Later, na de verkoopstart aan het begin van 2027, breidt Opel het gamma uit met “een zeer speciale variant met een vermogen van 280 pk”. Oftewel, dan komt de echte Astra GSE zijn met dezelfde aandrijflijn als de Mokka GSE, Corsa GSE, Lancia Ypsilion HF, Alfa Romeo Junior Veloce en ga zo maar door.

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