Nog zoveel nachtjes slapen tot we de nieuwe BMW 3 serie zien

Trek je agenda maar! BMW heeft officieel de datum aangekondigd voor de wereldpremière van de nieuwe BMW 3 Serie. Het goede nieuws is dat je je geduld niet lang meer hoeft te bewaren, want nog deze maand gaat het doek eraf!

De achtste generatie van de BMW 3 Serie is al gespot en meerdere keren in teasers stukje bij beetje aan de buitenwereld getoond, maar er is nu een datum voor de officiële wereldpremière. Op woensdag 30 september toont het merk uit München zijn nieuwe Dreier. Precies een half jaar na de presentatie van de elektrische tegenhanger van de auto, de BMW i3. We legde die nieuwe BMW i3 al eens naast de huidige 3 Serie, maar binnenkort kan collega @machielvdd dat dus met de nieuwe Dreier doen.

Wat weten we al?

Nou al wel wat hoor. Zo weten al dat de G50 de filosofie van de Neue Klasse zal bevatten. Het onderstel zal nog wel het modulaire CLAR-platform zijn waar ook de nieuwe BMW X5 op staat. Het idee is dat er in de auto steeds meer gerecyclede materialen verwerkt moeten zitten en ook het bouwen van de auto moet duurzamer worden gedaan.

Als we kijken naar het exterieur dan zien we dat de achterkant behoorlijk afwijkt van het uitgaande model. Je ziet gelijkenis met de i3, maar de proporties lijken toch wel heel anders. De achterkant van de 3 Serie is hoger en de achterlichten lijken smaller. Op spionagebeelden waren uitklapbare deurgrepen te zien, maar die mogen niet meer in China, dus benieuwd of die de eindstreep gehaald hebben. In China in ieder geval niet.

Binnenin zullen de gelijkenissen met de BMW i3 groter zijn. Verwacht geen traditioneel dashboard meer, maar Panoramic Vision zoals het merk het zelf noemt. De iDrive knop zullen we waarschijnlijk ook niet meer terugzien in de nieuwe BMW 3 Serie.

Motoren

Dat kan natuurlijk alleen maar een B58 motor zijn. De 3.0 zescilinder. Het vermogen voor de nieuwe 3 Serie weten we al; 443 pk en een maximum koppel van 580 Nm. Hij komt als vierwielaangedreven versie, maar dan wel met een aparte modus voor achterwielaandrijving. Daar schreven we al uitgebreid over.

Verder doet BMW gewoon nog aan diesels en komen er ook viercilinders. Allemaal mild-hybrids en ook een plug-in hybride ligt in de lijn der verwachtingen.

Alle details komen er dus zeeeeeer binnenkort aan! Nog een paar nachtjes slapen!