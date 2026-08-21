Met de tractor op de snelweg is juist veiliger en dit is waarom

Het houdt de gemoederen nogal bezig deze week. Vorige week vrijdag knalde een BMW keihard achterop een file op de A59 bij Heesch en kwamen twee mensen om het leven.

De file was volgens iedereen en zijn moeder veroorzaakt door trekkers op de snelweg, ergo die twee doden zijn de schuld van de boeren. Ietwat kort door de bocht wellicht, want de bestuurder van de BMW is niet voor niets door de politie opgehaald. (Is achteropkomend verkeer niet altijd schuldig?) Alleen maar verliezers in ieder geval. De nabestaanden van de slachtoffers, de bestuurder van de BMW die hier de rest van haar leven mee moet leven en de boeren die de schuld krijgen.

Los van of het de schuld is van de boeren, het Openbaar Ministerie is opeens heel daadkrachtig en meldt dat met de trekker op de snelweg rijden vanaf nu altijd strafrechtelijke consequenties zal hebben. Scoort het OM daar even dikke punten.

Ja maar dan ook...

Dan ook het XR-schorriemorrie die steeds het spoor en de snelwegen blokkeren. Nu niet gaan mauwen dat de Utrechtse Baan geen snelweg is, want ook de A10, de A12 en het spoor bij Utrecht Centraal zijn bijvoorbeeld al door dit Palestina en klimaat reddende tuig geblokkeerd. Zelfs de politiebond ACP geeft aan het scheef te vinden als dit alleen voor het rijden met tractoren op de snelwegen gaat gelden.

Het was natuurlijk wachten op het eerste ongeluk bij een snelwegblokkade. Helaas voor de slachtoffers en de boeren gebeurde dit nu net bij de boerenprotesten. Langzaamaan acties van de politie zelf en blokkades ten faveure van het klimaat veroorzaken ook files en daar had het net zo goed kunnen gebeuren. XR laat zich in ieder geval door het ongeluk niet tegenhouden. Want het is heel erg hoor, twee doden, maar het klimaat is belangrijker. Aldus de klimaatplakkers.

Met de trekker op de snelweg is veiligste optie

Nu laten de boeren van zich horen. Want volgens hen is het juist soms de veiligste optie om met de trekkers over de snelweg te rijden. In colonne onder politiebegeleiding over de snelweg is volgens hen veiliger dan door binnensteden met fietsers, voetgangers en onoverzichtelijke wegen te hobbelen. Zo lezen we bij onze staatsomroep NOS.

De actievoerders pleiten er juist voor om per situatie te beoordelen wat de beste manier is en dan dus toch af en toe trekkers op de snelweg te gedogen. Als de boeren met grote groepen ergens naartoe willen om hun (in Nederland heilig verklaarde) demonstratierecht uit te oefenen en de route via de snelweg is op dat moment de veiligste route, dan moet je daar eventueel voor open staan. Het OM gooit die deur nu keihard dicht. Aldus veehouder Jeroen van Maanen, woordvoerder van landbouworganisaties die protesteren tegen het stikstofbeleid van "het kán wel" kabinet tegenover de NOS.

NEIN

Het OM is onvermurwbaar. Die zeggen NEIN. Het is verboden. Iedereen moet op een veilige manier demonstreren, dat is je eigen verantwoordelijkheid. Nou dat is dan allemaal prima, maar ondergetekende is het geneigd eens te zijn met de politievakbond. De snelweg blokkeren is ook verboden en zou dan ook strafrechtelijk moeten worden aangepakt. Gelijke monniken, gelijke kappen. Onderwerp van protest doet er niks toe.

Foto via Autoblog Spots. Spotter: beuncarspotter