Trofeeën Dutch GP onthuld met bijzondere feature!

Wie staat er op zondag ergens tussen 16:30 en 17:00 uur op de hoogste trede van het podium in Zandvoort? Da’s nog lastig te zeggen. We weten sinds vandaag wel al wat die coureur omhoog gaat tillen. De Dutch GP deelt de eerste beelden van de bokalen. En die zijn behoorlijk bijzonder.

In voorgaande drie jaren hadden de bekers steeds vrijwel hetzelfde uiterlijk. Het was een echte bokaalvorm en niet zo’n fruitschaal zoals in Australië of een vreemde boog zoals in China. In 2022 kreeg Max Verstappen een vrij standaard, duidelijk door een biermerk gesponsorde cup en bij het eerste jaar kwam de organisatie niet verder dan een grote groene kom op een pilaar.

Voor het laatste jaar pakt Zandvoort gelijk écht uit. Er is weer gekozen voor een echte trofee met Delfts blauwe figuurtjes op een witte achtergrond. De afbeeldingen refereren aan ons landje, zoals molens en tulpen. De dikste trofee is natuurlijk die voor de winnaar van de laatste Dutch GP. Waar de nummer twee en drie een Hollandse leeuw en finishnummer in een vaste kleur (oranje en blauw) zijn deze onderdelen bij de bokaal voor de winnaar een blauw lichtje dat kan knipperen. Bekijk de eerste beelden hieronder.

De bekers zijn van complete Nederlandse makelij. Het ontwerp komt van Anouk Wipprecht, die zichzelf omschrijft als “fashiontech designer”. Ook DJ Don Diablo heeft meegewerkt aan het uiterlijk van de trofeeën, net als Royal Delft, het eeuwenoude bedrijf achter Delfts blauw. Goed werk! Toch? In de reacties onder het bericht zijn de meningen verdeeld. Wat vind jij van de bokalen?

Bron: Dutch GP