Truckers stelen in één nacht 22.000 (!) liter brandstof in Nederland!

Je hebt het hier de afgelopen tijd genoeg kunnen lezen: brandstof is duur deze dagen. Zo duur blijkbaar dat dieven het zien als een kostbaar goedje om in grote getalen te jatten.

Twee dieven in het Gelderse Ruurlo pakten het grootschalig aan. Ze stonden urenlang bij een onbemand tankstation te tanken met hun vrachtwagen. De criminelen gooien de peut niet in de daarvoor bedoelde tank, maar hangen het pistool onder het zeil van de trailer. We zien niet waar de brandstof in loopt, maar het moet een grote bak zijn geweest.

Ka-ching

De buit? Een astronomische 22.000 liter brandstof. Volgens de schatting van de politie is er tussen de 20.000 en 30.000 euro gestolen (aan inkoopprijs voor de pomphouder, voor de duidelijkheid). Met de benzine- en dieselprijs rond de 2,43 euro per liter is dat ruim 53.000 euro aan brandstof tegen de verkoopprijs.

De politie is nog op zoek naar de twee daders. Een derde boef werd eerder die dag in een zwarte Volvo S60 gezien. Hij leek een voorverkenning te doen voor de latere brandstofroof. Heb je mogelijk nuttige informatie voor de politie over deze mannen, de S60 of de vrachtwagen? Neem contact op met de politie en vermeld hierbij het zaaknummer 2026407315. Bekijk de beelden hieronder.

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