Trump belooft “goedkopere nieuwe auto’s voor iedereen”, maakt auto’s juist duurder

Donald Trump maakt al het rijden in een benzineauto duurder door zijn project in het Midden-Oosten. Daar komt nu, onbedoeld, nog een manier bij.

Onder de vlag "Freedom means affordable cars" heeft de regering-Trump versoepelde brandstofnormen voor autofabrikanten definitief gemaakt. Volgens Trump en zijn volgelingen gaan gezinnen dankzij deze ingreep bijna 1.300 dollar besparen op een nieuwe auto. Maar auto-analisten maken gehakt van zijn claim.

Trump juicht om streep door de EV-transitie

Met deze nieuwe regelgeving van de National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) komt er ook een einde aan het klimaatbeleid uit het Biden-tijdperk. Waar autofabrikanten voor het modeljaar 2031 oorspronkelijk moesten toewerken naar een gemiddeld verbruik van 49,3 miles per gallon (4,77 liter per 100 kilometer), is die lat nu fors verlaagd naar 34,9 mpg (6,74 liter per 100 kilometer). Ter vergelijking: auto’s van het modeljaar 2024 hebben een gemiddeld verbruik van 27,2 mpg (8,65 liter per 100 kilometer).

Toch is Donald Trump onverminderd vrolijk op social media platform Truth Social. "LOWER PRICES, saving families thousands on a new, beautiful, and safe car’’, schrijft de POTUS. Want volgens de NHTSA zou een nieuwe auto in 2031 gemiddeld 1.289 dollar goedkoper uitvallen door lagere productie- en ontwikkelingskosten voor fabrikanten als gevolg van de regeling.

Analisten doorprikken Trumps benzinesprookje

Experts noemen de beloofde prijsverlaging van 1.300 dollar een fabeltje.Binnen een markt waarin de gemiddelde Amerikaanse prijs voor een nieuwe auto inmiddels rond de 50.000 dollar schommelt, is zo'n theoretische besparing sowieso amper merkbaar voor de consument. Maar nog belangrijker: zo werkt de prijsstelling in de autosector helemaal niet. “Je gaat echt geen auto zien die ineens 1.300 dollar goedkoper is," verduidelijkt Stephanie Brinley, hoofdanalist bij Mobility Global. "Dat is simpelweg niet hoe de markt reageert op dit soort regelgeving.”

Dan is er nog een probleem: Trumps passie voor tarrifs of importheffingen. Daar zuchten de autofabrikanten al een tijd onder. Die tarieven drijven de productiekosten van onderdelen en voertuigen fors op. Volgens Jessica Caldwell, hoofd inzichten bij auto-platform Edmunds, zal eventuele winst uit de soepelere milieueisen direct worden gebruikt om die stijgende belastingskosten op te vangen en dus niet om auto’s goedkoper te maken. “Ik zie deze directe besparingen echt niet worden doorberekend aan de consument," stelt Caldwell. "Het geld wordt eerst gebruikt om de importheffingen te compenseren.’’

De rekening bij de pomp

En is er nog een detail wat de voorstanders vergeten volgens de analisten: de benzinekosten. Doordat auto's minder zuinig worden gebouwd dan oorspronkelijk gepland, verstoken automobilisten de komende jaren aanzienlijk meer brandstof. De eventuele korting op de aanschafprijs verdwijnt daardoor al snel als sneeuw voor de zon bij het tankstation.

Trumps claim dat hij auto's weer betaalbaar maakt voor de gewone man blijkt na analyse dus niet meer dan politieke retoriek: de burger betaalt het gelag aan de pomp, terwijl fabrikanten de versoepelde normen hard nodig hebben om Trumps eigen handelsbarrières te overleven.

Bron: Washington Post

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