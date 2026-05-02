Auto’s worden duurder door nieuwe ruzie tussen Trump en EU: ‘’Onaanvaardbaar’’

De vergelijking tussen wereldleiders en peuters op een speelplaats kun je wel vaker maken. En ook nu is het weer zover. De Amerikaanse President Donald Trump (misschien heb je weleens van hem gehoord) vindt dat de Europese Unie heel stout is geweest en daarom nu in de hoek moet gaan staan om eens goed na te denken over wat ie heeft gedaan.

Terwijl de EU haar zonden de revu laat passeren, verhoogt Trump de invoertarieven op Europese auto’s naar de Verenigde Staten van 15 naar 25 procent. Waarom de VS dit doet legt de president uit op zijn sociale media kanaal Truth Social en op X uit. Ook nodigt hij Europese automerken van harte uit om hun productie over te brengen naar de VS.

De POTUS legt uit dat de Europese Unie zich niet aan een afspraak heeft gehouden. Die afspraak was het akkoord van 27 juli 2025 tussen beide partijen. Toen spraken Von der Leyen en Trump af dat de EU geen extra heffingen op Amerikaanse producten zou doorvoeren. Andersom bracht Trump zijn extra belasting terug van 25 naar 15 procent op de meeste spulletjes uit ons continent, waaronder ook auto’s.

Waarom Trump de invoerheffingen opkrikt

Waar de president boos om is, is het tempo van de Europese Unie. De aangepaste wet is niet meteen ingegaan, maar er wordt nog altijd aan gewerkt. De verwachting is dat de EU pas in juni begint met het uitvoeren van de overeenkomst. Da’s een veel te groot gat voor Trump waardoor de president nu dus terugslaat. Volg je me nog?

EU is woest!

De Duitser Bernd Lange is de voorzitter van de Commissie internationale handel (INTA) van het Europees Parlement. Hij reageert op de actie van Trump en neemt geen blad voor de mond. "Het gedrag van president Trump is onaanvaardbaar. Deze actie laat weer zien hoe onbetrouwbaar de VS is. We hebben deze willekeurige aanvallen van de VS al gezien in de casus-Groenland; dit is niet de manier om met trouwe bondgenoten om te gaan. We kunnen nu alleen maar duidelijk en vastberaden reageren, op basis van onze krachtige positie’’.

Lange laat ook zien dat Trump een jokkebrok is. De Verenigde Staten zou zich zelf ook niet aan de afspraken hebben gehouden, ‘’bijvoorbeeld met meer dan vierhonderd producten die staal en aluminium bevatten, die nu onderhevig zijn aan een gemiddeld tarief van 26 procent”. Het lijkt er dus op dat de Europese Unie weer met een tegenaanval komt. Dit gevoel wordt bevestigd door een woordvoerder van de Europese Commissie: ‘’Als de VS maatregelen neemt die niet stroken met de handelsovereenkomst, dan behouden we ons het recht voor om de Europese belangen te beschermen."

Niet doen!

Ook vanuit de autobranche wordt er al gereageerd op het moddergooien. Namens de Duitse autovereniging VDA reageert voorzitster Hildegard Müller op de uitspraken. Zij roept beide partijen op om snel met elkaar aan tafel te gaan zitten en het uit te praten. De kosten die de extra heffingen gaan opleveren, zullen enorm zijn. En wie moet dat betalen? Nou, wij Europese autokopers, maar ook de Amerikaanse burger die een auto koopt gaat er last van hebben volgens Müller.

Misschien kunnen we Trump-aanbidder en NAVO-baas Mark Rutte naar Washington sturen om het namens de EU goed te praten?