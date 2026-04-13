Audi is dankzij Trump zo goed als dood

Voor de automobilisten is het geen leuke tijd. Alles wordt maar duurder en duurder, van benzine tot boetes, het is met goed fatsoen nauwelijks meer te betalen. Maar ook de fabrikanten zitten in zwaar weer. En dat hebben eigenlijk maar aan 1 persoon te danken. Oom Donald Trump inderdaad.

Om te beginnen, ondergetekende is geen linkse Trumphater. In tegendeel. Maar het ongenoegen over deze Amerikaanse president wordt wel steeds groter. En dat doet hij helemaal zelf. Want wat hij doet is niet alleen slecht voor de inwoners van zijn eigen land (en die van Iran), maar ook voor ons Europeanen. Hij raaskalt een beetje, gooit er een bedreiging links en rechts uit en verandert regels en tarieven alsof het een paar sokken is. En om eens een voorbeeldje te geven wat zijn beleid doet met een willekeurige Europese fabrikant -ik noem een Audi- hebben we hier wat cijfers.

Om Audi helemaal dood te verklaren gaat een beetje ver. Maar als je de kwartaalcijfers ziet, is dat wel een beetje schrikken. Zeker op de belangrijke afzetmarkt Amerika. Audi heeft daar in de eerste drie maanden van het jaar 27% minder auto's verkocht. En als je het uitsplitst in 'gewone' en elektrische auto's. dan is het nog veel erger.

Want er werden maar liefst 85% minder EV's van Audi aan de Amerikaanse man (m/v/x) gebracht. Autsj. De reden laat zich raden; de politiek van Donald Trump. Het begon al met het spervuur aan importheffingen die over Europese goederen geheven werden en die vermaledijde oorlog met Iran gaf Audi het volgende zetje richting afgrond. En dan hebben we de volkomen onzekere toekomst die de oranje man zonder plan voorschotelt nog niet eens genoemd. En bedankt...

Maar is het dan alleen maar kommer en kwel? Nee hoor, de plug-in hybrides van Audi deden het best goed. Maar die hielpen niet mee om de wereldwijde verkoop van het merk te redden. In Q1 is namelijk een min van 6,1% genoteerd. 306.106 auto's verlieten de dealers met een nieuwe eigenaar.

Kortom, deze president komt zéker in de geschiedenisboekjes. Maar ik ken mensen en bedrijven die daar helemaal niet blij mee zijn...



En oh ja. De afbeelding is vanzelfsprekend volledig gecreëerd door AI. Mag soms best.