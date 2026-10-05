Diesel goedkoper dankzij Donald Trump

Nou ja, goedkoper. Als je vandaag 50 liter diesel tankt, hou je dankzij Donald Trump ongeveer 20 cent in je zak. Niet meteen allemaal uitgeven.

Diesel is vandaag namelijk 0,4 cent per liter minder duur. Benzine daalt met 0,2 cent. Het is het eerste kleine effect van maatregelen die de brandstofprijzen omlaag moeten krijgen.

Trump wil de Amerikaanse dieselprijs voor de verkiezingen naar beneden krijgen en dreigde daarom onder meer met een exportverbod. Daar zit Europa niet bepaald op te wachten, want diesel is hier al schaars en peperduur.

Om de markt wat lucht te geven, worden daarom 100 miljoen vaten uit de Europese noodvoorraden aangesproken. Het idee is simpel. Meer diesel op de markt betekent minder schaarste en dus hopelijk lagere prijzen. Alleen merk je daar voorlopig bar weinig van.

Diesel is nog steeds taffesduur

De dieselprijs is de afgelopen tijd juist hard gestegen door tekorten op de wereldmarkt. Niet alleen ruwe olie is het probleem. Vooral geraffineerde producten zijn schaars en raffinaderijen kunnen daardoor enorme marges vragen. En dat doen ze ook, schreven we vanmorgen al.

Daar verandert zo'n voorraadmaatregel niet van de ene op de andere dag iets aan. Vandaar die 0,4 cent.

Maar goed, ieder beetje help en we blijven positief. Nog 12.500 van dit soort prijsdalingen en we tanken een tientje goedkoper.

Hatsee!!

Oh ja. De prijzen die je op de headerfoto ziet zijn natuurlijk niet echt. Helaas, moeten we erbij zeggen...

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