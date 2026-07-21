TT Circuit Assen hakt knoop door over F1-race

Ook Nederland ontkomt niet aan de gigantische geruchtenmolen van de Formule 1. Met het stoppen van de Dutch Grand Prix na de komende editie op Zandvoort ging het verhaal dat het TT Circuit Assen wel oren zou hebben naar het hosten van een F1-race. Na navraag van Autoblog.nl bleek dit ook te kloppen, maar dan wel met een externe organisator.

Vandaag brengt De Telegraaf wat extra duidelijkheid in de zaak. Hoe hard Chris Woerts ook mocht roepen dat er een F1-race komt, volgens de krant komt die er de komende vier jaar sowieso niet. Tot 2030 zit de F1-kalender gewoonweg vol. Ook in de jaren ‘30 van deze eeuw wordt het lastig volgens circuitdirecteur Mark van Aalderen.

“We hadden het graag gedaan. Het TT-circuit heeft altijd gezegd dat indien er een promotor zou komen om een Formule 1-race te huisvesten, wij het circuit zouden aanpassen. Nu ons duidelijk is gemaakt dat de kans op een Formule 1-wedstrijd in Assen nul is tot 2030 en daarna bijzonder klein, hebben directie en bestuur besloten geen noodzakelijke miljoeneninvesteringen te doen voor het binnenhalen van een Grade One-licentie. En dus kan er in Assen geen F1-wedstrijd worden georganiseerd’’, aldus Van Aalderen. Klare taal lijkt me.

Circuitvoorzitter Arjan Bos komt ook aan het woord. Ook hij had graag een F1-race in Drenthe gezien: “Want die vraag is in deze tijd van het jaar altijd weer actueel. De TT zit er net op, Jack’s Casino Racing Day komt eraan en straks tijdens de Grand Prix in Zandvoort wordt ons altijd weer gevraagd of en wanneer de Formule 1 naar Assen komt.” Helaas moet hoe toegeven na een gesprek met F1- én MotoGP-rechtenhouder Liberty Media: “De kans is miniem dat Assen in aanmerking komt voor een Formule 1-wedstrijd”.

Van Aalderen ziet het als een compliment dat er zoveel vraag is naar een Nederlandse F1-race op Assen, maar hij moet ook eerlijk bekennen dat de investeringen niet zouden opwegen tegen de inkomsten. “Die miljoenen investeren we liever om ons circuit MotoGP-waardig te houden, want ook dat kost de komende jaren veel geld”.

Meer inzicht in invalcircuits

Bij de uitleg over hoe de mannen achter het circuit in Assen te horen kregen dat het hem in de F1 niet ging worden, zit nog een interessante vondst. Bos en Van Aalderen hadden telefonisch contact met Liberty Media. Gevraagd naar een plekje op de F1-kalender zegt Liberty dat de kalender dus vol is tot 2030, maar ook dat als er een race uitvalt, de F1-leiding niet als eerste kijkt naar een Europees circuit als alternatief.

Da’s best opmerkelijk, want de inhaalrace in de coronaperiode waren wel gewoon in Europa. Denk aan de Nürburgring, Portimao, Mugello, Imola en ga zo maar door. Dat kan natuurlijk ook met de logistieke uitdagingen van die tijd te maken hebben, maar toch: vreemd dat de F1 eerst gaat kijken naar invalraces buiten ons continent.

Zeker nu is dit topic interessant. Er moet waarschijnlijk uitgeweken worden doordat er nog altijd onrust is in het Midden-Oosten. Daar hoopt de F1 nog altijd te racen in Saoedi-Arabië, Bahrein, Qatar en Abu Dhabi. Het Formula One Management (FOM) gaf laatst nog aan dat ze de beslissing om uit te wijken zo laat mogelijk willen nemen, maar mocht het zover komen, dan kunnen ze in ieder geval uitwijken naar Turkije. Ik zou het trouwens ook niet erg vinden als de F1 dan maar gaat racen in Maleisië (wat een circuit!) of Fuji, maar dat is weer een heel ander verhaal.

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