Exclusief: TT Circuit Assen reageert op F1-geruchten

Nu het doek voor de Formule 1 in Zandvoort na de editie van dit jaar definitief valt, begint de geruchtenmolen weer op volle toeren te draaien. Zo erg zelfs dat ze er in het praatprogramma Vandaag Inside het erover hebben. De mannen aan tafel weten het zeker: er wordt gewerkt aan een GP van Nederland op het circuit in Assen. Autoblog.nl nam direct contact op met het TT Circuit Assen om te checken wat er nu écht klopt van deze Drentse droom.

Aanleiding voor de discussie is het aankomende MotoGP-weekend in Assen, waar opnieuw meer dan 200.000 racefans worden verwacht. Dat zal de komende jaren nog wel zo zijn met Colin Veijer en Zonta van den Goorbergh in het voorportaal van de MotoGP. Volgens Chris Woerts kijkt het circuit echter al veel verder dan de tweewielers. "Het circuit heeft een Grade One-licentie aangevraagd, waardoor het in de toekomst ook Formule 1-races kan organiseren", beweert Woerts. Die aanvraag is begin dit jaar bevestigt door de circuitleiding. Assen wacht nog altijd op de beoordeling.

Beter dan de ‘’oude meuk op Zandvoort’’

Het TT-circuit moet volgens de marketeer met gemak de licentie krijgen: ‘’De paddock is fantastisch. Het is eigenlijk een veel mooier circuit dan die oude meuk in Zandvoort.’’ Ik denk dat Woerts al even niet meer op het circuit in Zandvoort is geweest. Hoe dan ook, Johan Derksen haakt aan in het gesprek.

‘’"Zandvoort stopt volgend jaar en ze zijn dus bezig om dat [de F1-race red.] naar Assen te halen. In Assen is dat kinderlijk eenvoudig, want de tribunes staan er al. De snelweg ligt langs het circuit. Op tien minuten heb je een station en op twintig minuten heb je een vliegveld. En er hoeft eigenlijk niet meer geïnvesteerd te worden. Ze zijn heel ver om met een plan te komen en de autosport daar naartoe te halen. Ze hebben berekend dat dat 400.000 mensen trekt, omdat ook Duitsland daarop afkomt", zegt hij.

TT Circuit Assen reageert

De woordvoerder van het circuit bevestigt aan Autoblog.nl de aanvraag bij de FIA: ''Het klopt dat wij een Grade 1-licentie hebben aangevraagd en dat is niet voor het eerst. We willen daarmee voorbereid zijn op het organiseren van de Formule 1-race.’’ Dat wil nog niet zeggen dat Max Verstappen en co naar Assen komen.

Als er al F1 wordt gereden op Assen gaat het TT-circuit dat niet zelf organiseren. De woordvoerder vervolgt: ‘’Wij, het circuit, zijn een stichting die is opgericht om de TT te organiseren en te behouden. Dat bekostigen we met andere activiteiten op de baan. We willen de hoogste vergunning hebben om auto- en motorsport te kunnen bedrijven op ons circuit. Met Grade 1 mag je Formule 1 doen, maar dat zouden we dan niet zelf organiseren. Als mensen of ondernemers een business case rond krijgen om een F1-race te organiseren op Assen dan werken we daaraan mee.'' Wie nog een goed plan heeft liggen, mag zich dus in Assen melden!

Het MotoGP-model als blauwdruk

Mocht de koningsklasse van de autosport ooit de overstap maken naar het noorden van Nederland, dan zal dat volgens exact hetzelfde model gaan als bij de tweewielers. Het circuit treedt in dat geval puur op als gastheer en verhuurder. ‘’De TT wordt niet door ons georganiseerd, maar door de MotoGP. Zij huren in wezen het circuit, al betalen wij daar wel voor, maar delen we ook weer mee in de ticketverkoop’’, horen we.

Toch moeten de Formule 1-fans niet te vroeg juichen. De woordvoerder acht de kans dat er op korte termijn daadwerkelijk een Grand Prix in Assen wordt verreden namelijk ‘’niet heel groot''. Ze zijn in Drenthe inmiddels wel gewend aan de periodieke geruchtenstromen. ''Veel partijen zijn geïnteresseerd, totdat ze het prijskaartje zien.''

Het 'Wimbledon van de MotoGP' blijft prioriteit

Net als de F1 is de MotoGP in handen van de Amerikaanse partij Liberty Media. Deze vermogende groep heeft ook in de MotorGP minder met geschiedenis en meer met geld verdienen. Toch is de organisatie in Assen niet bang voor dat de motorfietsen zomaar uit Drenthe verdwijnen.

‘’De race van vorig jaar, tijdens ons 100-jarig bestaan, werd door de MotoGP uitgeroepen tot race van het jaar. We zien ons ook als het Wimbledon van de MotoGP, die haal je niet zomaar weg. Daarnaast is onze accommodatie gewoon op orde, al blijven we er wel in investeren.''

Maar daar voegt de woordvoerder ook aan toe: ‘’We verwachten niet dat we er zomaar van af worden gehaald, maar blijven wel alert. Kijk maar naar Philip Island.'' Op dit Australische circuit wordt al sinds 1989 onafgebroken gereden, maar dit jaar is definitief de allerlaatste editie. MotoGP-eigenaar Liberty Media heeft besloten de race elders te huisvesten.

De woordvoerder deelt tot slot dan ook een duidelijke waarschuwing uit aan de beleidsbepalers van de sport: ''De MotoGP moet hier niet te gevoelig voor worden, want je merkt dat het historisch sentiment minder belangrijk wordt.''