Bekendste Japanse tuner geeft raceauto iconische Fast & Furious-look

Formule E heeft de traditionele autosportfan nog niet overtuigd, maar ook die liefhebber kan niet anders dan lof hebben voor het volgende FE-nieuws. Voor het aanstaande E-Prix weekend in Tokio racet het team van Andretti Motorsport met deze kleurstelling die door niemand minder dan Liberty Walk is verzorgd.

Het resultaat is een regelrechte ode aan de Japanse autocultuur en een van de bekendste autokaskrakers aller tijden: Fast and Furious. Hoewel noch Liberty Walk, noch Andretti de naam 'Paul Walker' of 2 Fast 2 Furious expliciet in hun persbericht noemen, ziet iedereen met een hart voor tuning direct waar de inspiratie vandaan komt.

De kleurstelling combineert een spiegelende, zilver-chromen basis met felle, iconische blauwe accenten en Japanse Kanji-tekens. De livery grijpt direct terug op de beroemde Nissan Skyline GT-R R34 waarmee het personage Brian O'Conner aan het begin van 2 Fast 2 Furious door de straten van Miami scheurde.

Skyline, maar dan in Liberty Walk-uitvoering

In plaats van op een straatlegaal R34-platform, is de herkenbare striping nu gegoten over de vlijmscherpe, driehoekige vormen van de Formule E-bolide. De timing van de onthulling is niet toevallig. De ePrix van Tokio staat bekend als het eerste weekend waarin de elektrische klasse een nachtrace verrijdt in de Japanse hoofdstad. Onder de felle schijnwerpers van het circuit rondom Tokyo Big Sight moet de reflecterende chromen carrosserie voor een bijzonder visueel spektakel zorgen.

Het team pakt het grondig aan. Coureurs Jake Dennis en Felipe Drugovich rijden in speciaal ontworpen Liberty Walk-racepakken en de rest van de Andretti-crew ruilt hun standaard teamkleding in voor kleren van de Japanse tuner. Ter promotie arriveerden coureurs Jake Dennis en Felipe Drugovich bij de iconische Liberty Walk-winkel in de modebuurt Harajuku in de op maat Nissan Skyline Liberty Walk LB-E34 Super Silhouette zoals de tuner het model met body kit noemt.

Of de opvallende livery Andretti ook extra snelheid (en kijkers) oplevert onder de Japanse schijnwerpers moet blijken, maar kom op: dit is toch vet? Hoe zou je het vinden als Red Bull voor de GP van Japan 2027 een Candy Pearl Orange-kleurstelling aan kwam zetten met de Nuclear Gladiator-bestickering op de motorkap ter eren van de Supra A80 uit The Fast and the Furious?

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