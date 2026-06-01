Is deze zwaar getunede Ferrari Luce wel te pruimen?

Bij de Spaanse tunezaak Venuum zijn ze niet gek. Een auto zo heet qua aandacht als de Ferrari Luce kun je niet aan je voorbij laten gaan. Waar autofabrikanten op een andere manier proberen aan te haken op het mediafenomeen doet Venuum het enige juiste: een dikke widebody op de Luce knallen.

Ook de tuner kan het niet laten om Ferrari in het ootje te nemen. ‘’Nadat ons ontwerpteam aan de slag was gegaan, hadden we binnen een paar uur een veel gedurfder en radicaler ontwerp voor deze Ferrari ontwikkeld. Misschien was het basisplatform een ​​lastige opgave… maar dat maakt de uitdaging juist zo spannend.’’













Natuurlijk is het koolstofvezelpakket nog niet in het echt gemaakt. Toch vraagt Venuum wel al aan toekomstige klanten of ze hun Luce zo zouden laten aanpassen. Je weet hoe het gaat met dit soort projecten: als er genoeg concrete interesse is, komt ie er echt. Ik zou het wel weten.

De aanpasser zorgt al voor een betere look door de Luce te verlagen en een wat agressievere stance te geven. Vervolgens tovert de overdaad aan carbon en dikke wielen de Luce om naar een compleet ander type auto. We zien een nieuwe voorbumper inclusief splitter, zijskirts, diffuser en spoiler van koolstofvezel.

Bron: Venuum

