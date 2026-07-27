Twee tieners denken de verbrandingsmotor te hebben gered

Wie de afgelopen jaren een nieuwe sportauto heeft gekocht, weet precies hoe het gaat. Eerst verdwijnen er twee cilinders, daarna komt er een turbo bij en uiteindelijk kan je hem alleen nog met stekker krijgen. Twee Amerikaanse tieners denken dat het misschien ook anders kan. Hun idee klinkt in elk geval een stuk leuker voor petrolheads.

Een aquarium aan je uitlaat

De 18-jarige Rohan Kapoor en Jack Reichert ontwikkelden de Go Green Filter. Die monteer je gewoon simpel op de uitlaat, waarna microalgen, water en licht de schadelijke uitlaatgassen deels omzetten in zuurstof. Het idee ontstond na onderzoek van een MIT-professor, waarna de twee bijna een jaar lang sleutelden aan een werkend prototype.

Volgens de jonge bedenkers kost het filter zo'n 43 euro om te produceren. Tijdens tests zou de uitstoot met maar liefst 74 procent zijn afgenomen. Nog ambitieuzer is hun eigen berekening. Want als iedere auto op de wereld ermee zou rondrijden, zou de wereldwijde CO2-uitstoot met ruim 16 procent kunnen dalen. Dat laatste is trouwens wel puur theoretisch en dus nog niet bewezen.

Precies waar autofabrikanten naar zoeken

Dat zo'n idee aandacht krijgt, is natuurlijk niet zo gek, want zo'n beetje iedere fabrikant probeert de verbrandingsmotor nog een paar jaar extra leven in te blazen. Mazda werkt aan systemen die CO2 direct uit de uitlaat halen, terwijl merken als BMW, Toyota en Lamborghini juist flink inzetten op synthetische brandstoffen.

Ondertussen zijn we massaal aan de driecilinder turbo's, hybrides en plug-ins geholpen. Zelfs Mercedes moest de V8 tijdelijk opofferen in de C63, al komt die inmiddels weer terug. De boodschap is in ieder geval wel duidelijk: fabrikanten willen best vasthouden aan verbrandingsmotoren, maar alleen als die schoner worden. Logisch.

Te mooi om waar te zijn?

Ja, is dit dus te mooi om waar te zijn? Een werkend prototype is namelijk nog iets compleet anders dan een product dat miljoenen kilometers probleemloos meegaat op auto's over de hele wereld. Bovendien zijn de indrukwekkendste claims van de uitvinders dus nog niet onafhankelijk bevestigd.

Toch is het wel echt een opvallend idee. Niet omdat het morgen alle stekkerauto's overbodig maakt, maar wel omdat het laat zien dat de verbrandingsmotor misschien nog niet al zijn trucjes heeft laten zien. En als een simpel kastje van 43 euro ervoor kan zorgen dat we langer van een dikke V8 kunnen rijden, zullen petrolheads daar denk ik weinig bezwaar tegen hebben.

Via: Autoblog.com

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