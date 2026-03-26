Dit zijn de maatregelen die de overheid overweegt tegen hoge pompprijzen

Politiek Nederland had zich gisteren voorbereid op een debat dat ook voor ons autoliefhebbers interessant is. Het kabinet en de oppositie gingen het hebben over de economische gevolgen van de oorlog in het Midden-Oosten voor Nederland. Ook de hoge pompprijzen als gevolg van de oorlog kwamen ter sprake. Dit is in een notendop wat er besproken is en wat de planning is.

Maximumprijs per liter

Klaver (GroenLinks-PvdA) krijgt als eerste het woord en stelt een regeling die al in België wordt gebruikt ook voor in Nederland: een maximumprijs op brandstof. De gemiddelde adviesprijs wordt in Nederland bepaald door de vijf grootste oliebedrijven. ‘’In België gebeurt dat op basis van een wettelijke basis uit '74 en afspraken met die marktpartijen. De overheid bemoeit zich daar met die prijs. Dat is eigenlijk het grote verschil’’, zegt Klaver.

Om een maximumprijs in te voeren, is er geld nodig. Dit geld moet niet van de belastingbetaler komen, maar van de fossiele bedrijven. Klaver: ‘’Ik zou graag zien dat de oliebedrijven, die nog steeds heel veel verdienen, misschien iets minder winst maken en dat daarmee de prijzen aan de pomp omlaag kunnen.’’

© Foto: Bas Leesberg

Namens het kabinet reageert Bontebal (CDA). Hij is ook in het Belgische systeem gedoken, maar is er niet door overtuigd. ‘’Het is niet zo dat de prijs in België automatisch heel veel lager ligt dan in Nederland als je dat allemaal meeneemt. Ik ben ook bang voor kartelvorming en prijsopdrijving. Het heeft mij er dus nog niet van overtuigd dat dit echt kan gaan werken.’’

De ministers Herbert (Economische Zaken) en Heinen (Financiën) hebben geluisterd naar het debat en hebben een conclusie genomen. Ze zijn bereid om te kijken naar het invoeren van een maximumprijs, maar de ministers willen eerst goed uitzoeken waar het geld vandaan moet komen. ‘’Uiteindelijk moet iemand het betalen".

Verlaging van de belasting

Het hoeft helemaal niet zo moeilijk te zijn. De overheid moet maar even wat minder geld innen uit het tankgedrag van de Nederlanders als ze de brandstofprijzen omlaag willen, toch? Zo ligt er al een plan en een budget van 900 miljoen euro voor 2027 om de huidige accijnskorting vast te houden. Grinwis (ChristenUnie) stelt voor om die 900 miljoen nu in te zetten om het gat in de accijns te dichten.

Minister Heinen zegt dat het in technische zin mogelijk is, maar je hierdoor wel het verschil in prijs tussen nu en 2027 groter maakt. ‘’Ik wijs erop dat er ook nog een jaargrenseffect bij komt. Dat probeerden we met het coalitieakkoord juist te voorkomen, door die korting gelijk te houden’’, zegt de minister. Kortom, hier lijkt Heinen niet echt een fan van te zijn.

Hogere kilometervergoeding voor woon-werkverkeer

Een andere manier is om de brandstofprijzen zijn gang te laten gaan maar op een andere plek te compenseren. Zo dient kamerlid Heutink (Groep Markuszower) een motie in om de belastingvrije kilometervergoeding met 0,05 euro per kilometer te verhogen naar 0,28 euro. Dekking hiervoor moet gezocht worden in de Voorjaarsnota.

Namens het kabinet reageert kamerlid Neijenhuis (D66). Volgens hem staat deze ingreep al op het lijstje van het kabinet. De overheid kijkt of het een effectief onderdeel kan zijn van het pakket.

Nu actie of goed nadenken?

Waar de beleidsmakers en de oppositie het maar niet over eens lijken te worden, loopt als een rode draad door het debat. Waar de regerende partijen graag wat tijd nemen om zaken te onderzoeken, overwegen en dan met een plan te komen, willen de tegenstanders actie zien en wel zo snel mogelijk. Wat is de beste aanpak? Wie zal het zeggen.

Omdat de partijen die de verkiezingen hebben gewonnen de baas zijn, hebben zij het laatste woord. Het kabinet vindt het nog te vroeg voor maatregelen en wil daarom pas in actie komen als blijkt dat de prijsstijgingen structureel zijn. Nu zijn er nog te veel wisselingen, vindt het kabinet. Op korte termijn hoef je dus geen aanpassingen te verwachten.

Hoofdfoto: BMW M8 Competition gespot door spotcrewda