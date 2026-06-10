Prijs tweedehands EV blijft maar stijgen

Een elektrische occasion kost je inmiddels ook een rib uit je lijf.

Uit nieuwe cijfers blijkt dat een tweedehands EV in mei gemiddeld 36.538 euro kostte. Dat is bijna 6 procent meer dan een maand eerder. Ook hybride occasions werden iets duurder, maar daar bleef de stijging beperkt tot iets meer dan een half procent. Dat zagen we bij AutoScout24. Gemiddeld kost een gebruikte hybride nu 38.416 euro. Da's nog maar iets duurder dan een EV...

Aan de andere kant van de markt gebeurde juist het tegenovergestelde. Benzine- en dieseloccasions werden in mei iets goedkoper. Een gebruikte benzineauto kostte gemiddeld 18.572 euro, terwijl een diesel uitkwam op 22.792 euro. Over de hele occasionmarkt genomen daalde de gemiddelde prijs licht naar 24.393 euro. En wat ook opvalt, er worden minder occasions aan de man gebracht.

Zowel particulieren als autobedrijven verkochten in mei minder gebruikte auto's dan een jaar geleden. Onderlinge verkopen tussen particulieren daalden met 12,5 procent, terwijl autobedrijven bijna 10 procent minder occasions verkochten aan consumenten.

Waarom dat gebeurt, is lastig te zeggen. Waarschijnlijk wachten veel kopers af door de onzekerheid rond de brandstofprijzen en de overheid die de regels telkens tijdens het spel verandert, zodat niemand meer weet waar hij aan toe is.

Feit is in ieder geval dat de vraag naar gebruikte auto's momenteel niet groeit, terwijl elektrische occasions wel duurder worden.

Apart!

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