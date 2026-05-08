Tweedehands EV’s gaan door het dak in Nederland, behalve de Chinezen

Onzekere tijden zorgen voor bijzondere ontwikkelingen, ook (of misschien wel juist) in de autowereld. Door de dure benzine kijken steeds meer mensen naar een gebruikte EV voor erbij. Tenminste, de elektrische auto’s die niet uit China komen.

Dat zien ook de marktonderzoekers van Autotelex. Zij zien de restwaarde van tweedehands EV’s fors stijgen. Zo erg zelfs dat sommige EV’s hun dip in restwaarde helemaal te boven zijn gekomen. ‘’De gevoeligheid in de portemonnee en de daarop gebaseerde keuzes blijft een oer Hollands niet te onderschatten fenomeen en heeft plots alle twijfel rondom elektrische auto’s weggenomen’’, schrijft het bedrijf. Dezelfde conclusie trok Importradar ook eerder deze week.

Autotelex vervolgt: ‘’Vooral gevestigde merken profiteren, maar ook Tesla blijft in de lift. De enorme volumes Model 3 uit 2019 die massaal eind 2024 op de markt kwamen zijn hun restwaarde dip volledig te boven gekomen. Maar ook de Model Y is tweedehands flink in trek.’’

China blijft achter

De autogegevenswebsite zocht ook uit hoe het met de belangstelling in EV’s uit China zit. ‘’De Chinese elektrische personenauto’s liften veel minder hard mee op de stijgende restwaarden. De focus is ook veel meer op introducties van nieuwe, kwalitatief betere modellen’’, lezen we. Hoe komt dit? De Chinese merken hebben hier de focus verlegd van EV’s naar hybrides vanwege de Europese importheffingen.

Er wordt niet getwijfeld aan de grotere interesse van Nederlanders in merken die ze kennen in plaats van autofabrikanten die ze eerst moeten googelen om erachter te komen hoe je de naam uitspreekt (was het nou djeej-koo of hjae-koe?). Iets wat ik wel zou doen als ik een tweedehands EV zou kopen.

Foto: Hoe interessant zijn deze Chinese auto's in de lease?