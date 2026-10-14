Tweedehands EV’s worden eindelijk goedkoper, maar één ding valt op

Je dacht misschien dat het nooit zou gebeuren, maar het lijkt erop dat de tweedehandsmarkt voor elektrische auto's eindelijk een beetje mee begint te werken. Zo blijkt uit een onderzoek van Autoscout24. De prijzen gaan naar beneden, terwijl steeds meer mensen op zoek zijn naar een stekkertrekker. Geen prijsdrop waar je meteen een EV van gaat kopen, maar er gebeurt in ieder geval wel iets.

Als je de afgelopen jaren de occasionmarkt van EV's in de gaten hebt gehouden dan weet jij ook wel dat ze nou niet bepaald 'goedkoop' zijn. Maar daar lijkt ondertussen een beetje verandering in te komen. Afgelopen maand kostte een tweedehands EV gemiddeld 36.873 euries. Dat klinkt inderdaad nog steeds als veel, maar het is wel 0,47 procent minder dan de maand daarvoor.

Nogmaals: het is geen gigantische prijsdrop, maar het laat wel zien dat de markt niet bang is om de andere kant op te bewegen. En dat is mooi, want op dit moment zijn tweedehands EV's nog steeds 5,77 procent duurder dan vorig jaar.

Wat wel ongeveer hetzelfde is gebleven is de gemiddelde occasionprijs over alle aandrijflijnen. Die kwam in september namelijk uit op 24.101 euro. Hier zie je vooral dat diesel en hybride wat inleveren. Wat vooral opvalt is dat benzine occasions 0,37 procent duurder zijn geworden.

Alle aandacht naar de stekker

Nog interessanter is wat er met al die interesse gebeurt. Op Gaspedaal.nl steeg het aandeel kliks op elektrische occasions in september naar iets meer dan 15 procent. Dat klinkt ook niet als heel veel, maar dat is het wel. Dat is namelijk bijna 24 procent meer dan een maand eerder en maar liefst 60 procent meer dan in februari.

De winst komt vooral doordat de ouderwetse plofmotor minder aandacht krijgt. Daar werd helaas bijna 5 procent minder op geklikt. Toch hoeven de petrolheads voorlopig nog niet slecht te slapen: benzine is met 54 procent nog altijd de meest populaire aandrijflijn.

Occasionmarkt staat ietsje lager

Kijk, de verkoopcijfers zijn natuurlijk positief, maar het maakt ook duidelijk dat de markt nou niet bepaald staat te stuiteren. In het derde kwartaal werden 3,9 procent minder occasions door autobedrijven aan consumenten verkocht dan een jaar eerder. Particulieren zelf leverden 1,7 procent in.

In september was er bij die particulieren wel een klein opvallende puntje: 54.490 occasions wisselden namelijk tussen particulieren van eigenaar, dat is 0,8 procent meer dan een jaar eerder.

Dus ja, de occasionmarkt is best stabiel, maar de elektrische auto begint zoals het er nu uitziet langzaam maar zeker terrein te winnen. En als de prijzen daarbij ook nog een beetje gaan zakken, wordt een gebruikte EV steeds interessanter.

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