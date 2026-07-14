Ja hoor, BMW gaat hun typenamen nog onlogischer maken

Met de nieuwe X5 maakt BMW duidelijk dat meerdere aandrijflijnen op hetzelfde platform prima kan. Met de Neue Klasse X3 besloot het merk echter de elektrische versie anders te maken dan de benzineversie, wat er voor zorgt dat de X3 (G45) een beetje een buitenbeentje is. Met de 3 Serie gaat BMW hetzelfde doen: de i3 die we kennen van de Neue Klasse krijgt een benzinebroer, wat een flink doorontwikkelde G20 met een NK-uiterlijk is. Wel maakt de 3 Serie de grote veranderingen mee die BMW doorvoert voor hun typenamen en dat maakt het allemaal weer ietsje moeilijker.

Typenamen van BMW waren ooit vrij simpel. Het eerste getal duidt de reeks aan, het tweede en derde getal de motorgrootte. De i stond initieel voor injection, maar werd snel de aanduiding voor benzinemodellen. Diesels zetten daar een d neer. In de tijd van natuurlijk ademende motoren was dit allemaal lekker logisch. Een 518i was een 5 Serie met de 1.8 voorin, een 523i had een 2.3 liter en een 535i was een dikke sjaak met de 3.5 voorin. Alleen het aantal cilinders moet je even uit je hoofd leren.

Tegenwoordig moet je veel meer uit je hoofd leren. Toen turbomotoren steeds meer de norm werden, werd duidelijk dat BMW veel uitvoeringen dezelfde motor geeft, maar dan met een afwijkend vermogen. En dan werd ook nog eens vrijwel alles afgerond op hele getallen die eindigen op een nul. Oftewel: een BMW 320i en een BMW 330i hebben allebei een tweeliter, het enige verschil is de respectievelijke pk-cijfers van 184 en 258. Een 330i heeft dus geen 3.0 meer: dat is nu de M340i en die heeft dus juist geen blubberdikke 4.0 V8.

Tot overmaat van ramp wil BMW nu ook duidelijker hebben dat i staat voor elektrisch en dus niet meer voor de benzinemodellen, dus een M340i zou dan een M340 worden. Nu wordt echter duidelijk dat het nog onduidelijker wordt als we de puzzelstukjes even aan elkaar leggen. Qua motorenaanbod wordt de nieuwe 3 Serie (G50) op benzine en diesel namelijk vrij gelijkwaardig aan de huidige G20. Alleen de M340i, dat wordt even bijzonder.

M340i wordt M350

De 'normale' modellen worden dus de 318, 320 en 330. Om die even benoemd te hebben: dit worden allemaal de B48-viercilinder met respectievelijk 157, 211 en 258 pk, met een kleine boost omdat het Mild Hybrids zijn (op basis van het welbekende document van ynguldyn op Bimmerpost). Dan zou je dus verwachten dat er een nieuwe M340 komt als enige zescilinder versie en die komt. Alleen net als de BMW X3 M50 wordt wel het getal iets anders. De nieuwe BMW M340i gaat de BMW M350 heten.

En eh, dat wordt dus niet een 5.0 liter V8 die de M3 gaat aftroeven. Nee, M350 wordt gewoon de nieuwe naam voor de M340i en wordt de enige niet-M3 met zescilinder. Dat is de gloednieuwe Mild Hybrid B58B30M3, goed voor naar verluidt 444 pk en 740 Nm. Nog niet heel lang geleden waren dat indrukwekkende cijfers voor een M3, nu is dat 'slechts' de 3 Serie. De M350 krijgt altijd xDrive-vierwielaandrijving.

Vanaf november 2026

Los van de typenaam waar dus echt helemaal niks meer van af te leiden is, wordt het dus een mooie boost ten opzichte van de huidige BMW 3 Serie. En laten we wel wezen: gewoon nog een zespitter in de 3 Serie: nice! De nieuwe BMW 3 Serie wordt verwacht vanaf november 2026 in sedan- en Touring-vorm.

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