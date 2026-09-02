Uber-chauffeurs zijn klaar met AI en klagen Uber aan

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Een Uber-rit bestellen is tegenwoordig een kwestie van een paar tikken op je telefoon. Easy. Voor de chauffeur achter het stuur ligt het allemaal toch wat ingewikkelder. Die krijgt namelijk niet alleen een zooitje passagiers voorgeschoteld, maar ook een algoritme dat steeds meer lijkt te bepalen hoe zijn werkdag eruitziet. Wat?

Waar is het salaris gebleven?

Stichting Worker Info Exchange International (WIE International) is daarom een collectieve actie begonnen tegen Uber bij de rechtbank in Amsterdam. De stichting vertegenwoordigt Uber-chauffeurs uit onder meer Nederland, het Verenigd Koninkrijk, België, Frankrijk, Duitsland, Polen en Roemenië.

Volgens WIE gebruikt Uber geautomatiseerde systemen om niet alleen de ritten toe te wijzen, maar ook om te bepalen hoeveel een chauffeur voor zo'n rit zou moeten krijgen. En daar schuurt het blijkbaar een beetje. Sinds Uber in 2020 afscheid nam van een grotendeels vaste beloning op basis van tijd en afstand, wordt de vergoeding volgens de stichting steeds meer bepaald door een algoritme waarvan chauffeurs nauwelijks weten hoe het precies werkt.



AI kijkt gezellig mee

Daar blijft het volgens WIE niet bij. Uber zou namelijk grote hoeveelheden persoonsgegevens van chauffeurs verwerken om hun gedrag te voorspellen en hun prestaties te beoordelen. Daarbij worden volgens de stichting AI- en machine-learning-systemen ingezet. Het moet niet gekker worden toch?

WIE vindt dat dit neerkomt op intensieve monitoring en profilering op de werkvloer. Ook zou Uber chauffeursdata buiten de Europese Unie verwerken zonder dat daarvoor voldoende waarborgen zouden zijn. Volgens de stichting kan dit onder meer botsen met artikel 22 van de AVG, dat regels stelt rond geautomatiseerde besluitvorming.

Ik weet het, dat klinkt allemaal heel technisch en saai, maar voor de chauffeur is het resultaat heel simpel: een computer houdt steeds beter bij wat je doet, terwijl je zelf steeds minder goed weet waarom je precies zoveel krijgt.

Chauffeurs zouden duizenden euro's mislopen

WIE heeft onderzoeksbureau Oxera de gegevens laten analyseren. Volgens die analyse hebben Nederlandse chauffeurs die met zo'n dynamische beloning te maken hebben sinds 2022 gemiddeld ongeveer 7.500 euro per jaar minder verdiend. Nou niet bepaald weinig ofzo.

Het reële uurloon zou in dezelfde periode met 7,15 euro zijn gedaald. Ook in het Verenigd Koninkrijk ziet Oxera een vergelijkbare ontwikkeling. Daar zou het inkomen sinds 2021 gemiddeld met ongeveer 5.300 pond per jaar zijn gedaald, terwijl het reële uurloon met 3,44 pond afnam.

WIE wil onder meer schadevergoeding voor chauffeurs, een einde aan volgens de stichting onrechtmatige praktijken en maatregelen om verdere schade te voorkomen.

James Farrar van WIE vat het probleem eigenlijk best mooi samen: dynamische beloning zet volgens hem druk op het inkomen, terwijl de technologie steeds meer invloed krijgt op het gedrag van chauffeurs.

De Uber-chauffeur heeft dus nog altijd twee handen aan het stuur. Alleen zit er tegenwoordig ook een algoritme achter het stuur van zijn salaris.

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