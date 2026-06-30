Zet je schrap: Fiat recyclet een gedurfde naam uit het verleden

Negatieve aandacht is ook aandacht. Soms is iets zo choquerend lelijk dat het in je netvlies gebrand staat, ook 30 jaar na dato. Heb je dan als designer permanente schade aangericht, of juist iets historisch gemaakt? De Fiat Multipla laat je al dat soort dingen afvragen, en meer. En oh ja. Hij komt terug.

Er zijn twee historische punten waarop Fiat een Multipla in de aanbieding had. De meest bekende is de MPV uit de late jaren '90. Men is er vrij unaniem over dat hij zijn uiterlijk niet mee heeft zitten. De gedrongen proporties (hoog en breed maar niet lang), de dolfijnensnuit, de grote, rechtopstaande ramen: nee, dit was 'm niet. 30 jaar later is dat nog steeds de consensus. De grap is, alles op de Multipla heeft een reden. Hoog en breed, zodat de buitenmaten ter grootte van een Fiat Brava bleven, terwijl er zes man en bagage in passen. De ramen zorgden voor uitmuntend zicht rondom en de dolfijnensnuit hielp je met precies inschatten waar het front was. Als je door het uiterlijk heen kon kijken en we geven toe, dat is een hele kluif, had Fiat eigenlijk het MPV-spelletje uitgespeeld met de Multipla.

Fiat 600 Multipla

De Multipla was een krappe 10 jaar in productie en heeft met één facelift nooit een tweede generatie gekregen. En nu? Nu wil Fiat de auto laten terugkeren. Voordat je nu erg bang bent wat dat gaat betekenen en of het nu een hondslelijke crossover wordt: de vork zit iets anders in de steel. Multipla was namelijk al een gerecyclede naam. Fiat gebruikte de naam voor een kleine MPV op basis van de 600: de 600 Multipla. Een auto die voelt alsof hij verkeerd om gebouwd is, want ook deze auto had een bijzonder uiterlijk. Wel had je enorm veel ruimte voor zijn kleine 600-basis, zelfmoorddeuren voor een makkelijke instap en eigenlijk een soort voorbode op de MPV. Geniaal, al werd het ding geen lang leven gegund.

Multiplina

Het is dan ook vooral de originele Fiat 600 Multipla die als inspiratie moet dienen voor de auto die het merk wil laten terugkeren. Deze gaat de Fiat Multiplina heten, in dezelfde strategie als de Pandina. Je kan het zien als de kleine Multipla. Want dat wordt het. Het wordt een model onder de 500 en ook niet die elektrische auto die ze als zustermodel van Citroën gaan bouwen. Wat het wel wordt: een soort XL-versie van de Fiat Topolino. Die haalde zijn inspiratie bij de minuscule Fiats van de beginjaren vandaan, dus de 600 Multipla is opnieuw een manier om dit recept naar iets moderns te vertalen. Tijdens een persmomentje in Vaticaanstad is zelfs al het uiterlijk onthuld in een concept.

De Fiat Multiplina gaat overigens wel een rol vervullen die de Topolino niet vervult. Behalve groter zijn, wordt deze ook ingezet voor de vierwielercategorie 'L7', terwijl de Topolino in de categorie 'L6' zit. Het maakt van de Topolino (en Ami en Rocks-e) een soort brommobiel die maar 45 km/u mag. Ook zitten er pk-restricties aan deze categorieën. De L7-categorie opent de deur voor een top van 90 km/u, meer vermogen en omdat je toch bezig bent een groter rijbereik. Dat zorgt ervoor dat de Multiplina iets breder inzetbaar wordt en ook op uitvalswegen mag rijden. De Topolino houdt het vaak buiten de stadsgrenzen snel voor gezien qua waar je met het kleine ding mag rijden.

Kortom: Fiat komt met een nieuwe Multipla, maar schrik niet: het wordt een 600 Multipla, niet een hondslelijke MPV. Al kan dat laatste natuurlijk wel voor een legendarische comeback zorgen.