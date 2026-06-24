Huh? Shell bouwt EV die in 10 minuten vol zit

Als iemand tien jaar geleden tegen me had gezegd dat Shell op een dag met een slim plan zou komen om elektrische auto’s beter te maken, had ik je waarschijnlijk verzocht om wat minder premium ongelood te snuiven. Toch zijn we hier. Uitgerekend de oliereus presenteert nu een opvallend interessant EV-concept. En nee, het gaat dit keer niet om nóg een laadpaal langs de snelweg, maar om iets veel beters: hoe elektrische auto’s lichter, efficiënter én sneller op te laden kunnen worden. Eigenlijk best ironisch, maar ook best slim.

Misschien zijn dikke EV’s gewoon het probleem

De afgelopen jaren leek de EV-markt soms één grote wedstrijd in zo'n beetje alles. Grotere accu’s, grotere auto’s, meer range, meer gewicht. Resultaat? Elektrische SUV’s van dik 2.500 kilo zijn inmiddels nauwelijks nog bijzonder. Shell denkt dat we misschien de verkeerde afslag hebben genomen.

Volgens het bedrijf ligt de toekomst juist bij kleinere elektrische auto’s met kleinere accu’s, mits je de techniek slim genoeg maakt. Daarom ontwikkelde Shell het zogeheten Triple10-concept. Die naam verwijst naar drie ambitieuze doelen: in 10 minuten laden, een efficiëntie van 10 kilometer per kWh, en een totale lifecycle-uitstoot van slechts 10 ton CO2. Vooral die eerste twee zijn interessant. Die derde wat minder.

De accu gaat in een bad

Het grote Harry Potter wonder zit in de batterij. Samen met engineeringbedrijf RML ontwikkelde Shell een accupakket waarbij de batterijcellen letterlijk worden ondergedompeld in een speciale niet-geleidende koelvloeistof. Ja, de accu gaat dus in bad, wat een verwennerij.

Normale EV’s koelen hun batterij indirect via leidingen en koelplaten. Dat werkt natuurlijk prima, totdat je heel hard gaat laden. Dan loopt de temperatuur op, wordt de accu te warm en knijpt het systeem automatisch het laadvermogen terug. En precies daar wil Shell vanaf. Door de cellen direct te koelen blijft de temperatuur veel constanter, waardoor de accu veel langer maximaal vermogen aankan.

Kleinere accu, minder gezeur

Het concept gebruikt een vrij kleine batterij van slechts 32 kWh. Dat klinkt in tijden als deze bijna schattig klein, zeker naast de 80 tot 120 kWh-pakketten waar veel fabrikanten tegenwoordig mee strooien. Maar Shell zegt: dat hoeft geen probleem te zijn. Dankzij betere efficiëntie én een constante laadsnelheid van 175 kW zou die accu van 10 naar 80 procent kunnen laden in slechts 10 minuten. Want als laden écht snel genoeg wordt, heb je simpelweg minder batterij nodig. Minder batterij betekent minder gewicht. Minder gewicht betekent beter verbruik, betere rijeigenschappen en lagere kosten. Iedereen blij.

Het opvallendste aan dit verhaal is misschien wel dat Shell iets noemt waar veel fabrikanten liever niet aan denken: meer batterij is niet automatisch beter. Misschien hoeven EV’s niet altijd groter, zwaarder en duurder te worden om goed te zijn. Misschien moeten ze gewoon slimmer worden. En dat is een best slimme uitspraak.

En ja, het blijft inderdaad grappig dat juist Shell, het bedrijf waar generaties automobilisten vooral kwamen voor benzine, koffie en een zo'n smerig frikandelbroodje, nu opeens met interessante EV-ideeën komt.

Via: Autocar

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