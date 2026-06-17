Uitslag GP van Monaco 2026 staat weken na de race nóg steeds niet vast

Terwijl het grootste politiek geladen sportevenement ter wereld kortgeleden is afgetrapt, bedrijven ze in de Formule 1 een eigen politieke spel. Na eerdere aanpassingen aan de einduitslag van de GP van Monaco 2026 is er nog altijd geen definitieve uitkomst. Weken na de race blijft het voer voor de topadvocaten van de raceteams.

Wat is er aan de hand? Na afloop van de race in het prinsdom kreeg Alpine-coureur Pierre Gasly twee tijdstraffen van vijf seconden aan zijn broek vanwege twee afzonderlijke snelheidsovertredingen in de pitstraat. Weg podium, dachten we, maar de stewards besloten afgelopen vrijdag dat Gasly niet verkeerd bezig was en de Fransman zijn podiumplek terug te geven. Meer hierover lees je hieronder.

Het was alleen nog even wachten op de bekeroverdracht van Red Bull. Zij namen namelijk de derde plaats van Gasly over met Verstappens teamgenoot Isack Hadjar. Die overdracht kwam er niet. In de paddock werd de beslissing echter met open mond van ongeloof ontvangen. Terwijl Gasly zijn straf pas ná de race gecorrigeerd zag worden, waren er andere coureurs met exact dezelfde 'overtreding' die hun tijdstraf tijdens de race al in de pitstraat hadden uitgezeten. Hun race was daardoor al vakkundig om zeep geholpen.

Twee teams stappen naar de FIA

Er gingen in Barcelona al wat geruchten rond maar nu is het officieel: McLaren en Red Bull hebben een beroep ingediend dat naar de hoogste juridische instantie van de autosportbond wordt gestuurd. Volgens McLaren gaat dit niet om een pikorde-strijd tegen Alpine, maar om een fundamenteel principe van de sport.

Het statement van McLaren gaat als volgt: ‘’Hoewel wij het juridische proces van de FIA volledig respecteren, zijn wij van mening dat deze zaak belangrijke vragen oproept over sportieve eerlijkheid, consistentie in de toepassing van de regels en de integriteit van de competitie. Gedurende het hele raceweekend hebben alle teams gehandeld volgens de geldende reglementen en de destijds toegepaste standaardprocedures. Het achteraf verwijderen van straffen creëert een situatie waarin deelnemers worden benadeeld omdat zij juist wél netjes volgens de regels en de beslissingen van de stewards hebben gehandeld. Een dergelijke uitkomst dreigt sportieve ongelijkheid te veroorzaken.” Daar zit geen woord Spaans bij.

Red Bull heeft niet zo’n boodschap de wereld ingestuurd, maar volgens Motorsport.com zou ook het team van Verstappen zijn beroep formeel hebben doorgezet. Dat zou ook logisch zijn; het gaat immers om een podiumplaats voor Hadjar. Het International Court of Appeal van de FIA zal zich de komende tijd over de zaak moeten buigen. Tot die tijd blijft de uitslag van de meest prestigieuze race van het jaar officieel onder voorbehoud. Wanneer zij met een uitspraak komen, is nog onbekend.

Wordt ongetwijfeld vervolgd!