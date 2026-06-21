Ultieme autovakantiegids 2026: Zwarte zaterdagen, vignetten, tolwegen en meer!

De schoolexamens zijn achter de rug en het kwik begint weer flink te stijgen. Dat kan maar één ding betekenen: de zomervakanties komen eraan! wie deze zomer zorgeloos naar de zon wil cruisen, doet er goed aan zich in te lezen. Van de beruchte Zwarte Zaterdagen in 2026 tot de opmars van de 'onzichtbare' tolwegen in Frankrijk en de actuele prijzen voor vignetten: met dit complete overzicht ga je optimaal voorbereid de snelweg op.

Vakantiespreiding

Net als elk jaar geldt ook in 2026: wie op de verkeerde zaterdag vertrekt, sluit gegarandeerd achteraan in de autopolonaise. In Nederland is de vakantiespreiding dit jaar als volgt geregeld:

Regio Noord: Zaterdag 4 juli t/m 16 augustus 2026

Regio Zuid: Zaterdag 11 juli t/m 23 augustus 2026

Regio Midden: Zaterdag 18 juli t/m 30 augustus 2026

Omdat de regio's vanaf half juli allemaal tegelijk vakantie hebben, gecombineerd met de grote uittocht in Zuid-Duitsland en Frankrijk, slibt het Europese wegennetwerk in specifieke weekenden volledig dicht.

© Foto: maurice16

Zwarte zaterdagen in 2026

Zaterdag 18 juli 2026: Zeer druk. Regio Midden stroomt uit, waardoor heel Nederland nu onderweg is. Tevens het begin van de massale vakantie in grote delen van Duitsland.

Zaterdag 25 juli 2026: Zwarte Zaterdag #1. Een absolute afrader in Frankrijk en richting de Alpen. Extreme topdrukte door samenvallende vakanties in heel West-Europa.

Zaterdag 1 augustus 2026: Zwarte Zaterdag #2 (de zwartste zaterdag!) . De beruchte wisseling van de maand. De files richting het zuiden én richting het noorden (terugkeerders) bereiken hier hun absolute hoogtepunt. Mijd deze dag als de pest.

Zaterdag 15 augustus 2026: Zeer druk in Frankrijk vanwege Assomption (Maria Hemelvaart), wat zorgt voor een extra lang weekend vol lokaal en terugkerend verkeer.

Tip: Vertrek in het weekend niet op vrijdagmiddag of zaterdagochtend, maar kies voor zondag. Op zondag geldt in Duitsland en Frankrijk bovendien een rijverbod voor vrachtwagens, wat zorgt voor een veel betere doorstroming. Heb je de mogelijkheid om al doordeweeks te vertrekken dan is dat ook een aanrader.

Blijf weg van deze wegen tijdens de zomervakantie!

In 2026 wordt er op vitale Europese assen grootschalig gebouwd. Als je niet oppast, sta je uren stil bij een wegafsluiting of een versmalde Baustelle. Daarnaast zijn er natuurlijk de usual suspects die vastlopen rond de zomervakantie. Dit zijn de belangrijkste actuele bottlenecks:

België & Luxemburg

R1 / N129 Antwerpen (Groenendaallaan & Bypass)

De gigantische Oosterweelwerken bereiken in de zomer van 2026 een kritieke fase. In juli en augustus is de N129 Groenendaallaan bij de Antwerpse Ring in beide richtingen volledig afgesloten voor de aanleg van polderwanden. Dit slaat direct terug op de R1.

De omweg: Mijd de Antwerpse ring tijdens de weekenden volledig. Rij via de Liefkenshoek-tunnel (R2) (let op: tol) of kies vanuit Nederland direct voor de route via Maastricht/Luik (E25).

R0 Ring Brussel & E411 (Tunnel Léonard)

De renovatie van de Léonardtunnel duurt tot diep in 2026. Hoewel de zware ruwbouw achter de rug is, zorgen de technische installaties en rijstrookbeperkingen deze zomer nog altijd voor flinke flessenhalzen op de Brusselse ring.

De omweg: Richting Luxemburg/Frankrijk kun je Brussel beter oostelijk passeren via Leuven (E314) en Namen (E411).

Luxemburg (A3 richting Frankrijk)

Er wordt hard gewerkt aan de verbreding van de A3 naar 2x3 rijstroken tot aan de Franse grens. Bij knooppunt Gasperich stroopt het verkeer hierdoor flink op.

Frankrijk

A79 (Auvergne):

Hoewel deze nieuwe Flux Libre-weg operationeel is, vinden er op de aansluitende knooppunten met de N7 en lokale wegen deze zomer asfaltwerkzaamheden plaats met versmalde rijstroken.

A7 (Valence & Avignon)

Rond de knooppunten Valence-Romans (nr. 15) en Avignon-Châteaurenard (nr. 24) wordt er gewerkt aan de vernieuwing van knooppunten en signalering, wat overdag voor hardnekkige flitsbestanden en harmonica-files zorgt.

De omweg: Moet je naar Zuid-Frankrijk of Spanje? Overweeg de A75 via Clermont-Ferrand. Deze route is (op het Viaduct van Millau na) tolvrij, rustiger en prachtig, al klimt hij wel flink.

Spanje

AP-7 (Franse grens - Barcelona)

De drukste snelweg voor toeristen kampt in de zomer van 2026 met grootschalige renovaties aan de viaducten en het asfalt rondom Girona. Er gelden ter plaatse snelheidsbeperkingen en rijstrookverdelingen (2x2 in plaats van 2x3).

De omweg: Heb je de tijd? Neem bij de grens de N-II of de rustigere A-2 landinwaarts om de files rond Girona te omzeilen.

Duitsland

Grenscontroles

Duitsland heeft de grenscontroles met buurlanden (waaronder Nederland) officieel verlengd tot medio september 2026 vanwege de zomerdrukte en veiligheidsmaatregelen. Houd rekening met extra reistijd bij de grens. Let op: een Nederlands rijbewijs niet geldt als officieel identiteitsbewijs bij grenscontroles. bij grenscontroles. Iedere inzittende (ook kinderen) moet een geldig paspoort of ID-kaart binnen handbereik hebben. In principe voert de Polizei bij elke grensovergang controles uit, maar de grootste controles zijn bij de A1, A7, A12 en A76.

© Foto: r55clubman

A45 Sauerlandlinie (Rahmedetalbrücke)

De cruciale noord-zuidverbinding tussen Dortmund en Aschaffenburg (A45) blijft een open wond. Hoewel de eerste helft van de nieuwe Rahmedetalbrücke bij Lüdenscheid inmiddels open is, wordt er tot eind 2026 volop gewerkt aan de tweede helft. Dit zorgt voor structurele rijstrookafsluitingen en zware files rondom Lüdenscheid.

De omweg: Reis je vanuit Centraal- of Noord-Nederland richting Frankfurt/München? Mijd de A45 volledig. Kies voor de A61 (Mönchengladbach - Koblenz). Let wel op: deze route wordt populairder, dus vertrek vroeg.

Duitsland: A8 Enztalquerung (Pforzheim)

De A8 tussen Karlsruhe en Stuttgart is al jaren een bouwput vanwege de verbreding naar 4 rijstroken en ingewikkelde brugsaneringen (Enztalquerung). In de zomer van 2026 zorgt dit knelpunt nog altijd voor kilometerslange vertragingen richting München en Oostenrijk.

De omweg: Neem vanaf Karlsruhe de A5 naar het zuiden richting Offenburg en steek via de B31 dwars door het Zwarte Woud richting de A98/A81, of rijd via Heilbronn (A6) en de A81 naar Stuttgart om Pforzheim te omzeilen.

Oostenrijk/Zwitserland

A10 Tauern Autobahn (Salzburg - Villach)

De A10 is de belangrijkste route richting Slovenië en Kroatië. De grootschalige tunnelsaneringen (waaronder de Ofenau- en Hieflertunnel) zorgen ook deze zomer voor flinke capaciteitsverminderingen en doseringen voor de tunnels.

De omweg: Bij extreme topdrukte loont het om vanaf Salzburg binnendoor te steken via de B99 (Katschberg Bundesstraße) of de auto op de Tauernbahnschleuse (autotrein) te zetten tussen Böckstein en Mallnitz.

A2 Gotthardtunnel

De Gotthardtunnel (A2) in Zwitserland is de moeder aller knooppunten, zeker in de zomervakantieperiode. Wachttijden tot vier uur zijn hier geen uitzondering. Veel automobilisten denken slim te zijn door vlak voor de Gotthardtunnel de snelweg te verlaten bij Wassen, binnendoor te rijden en bij de oprit Göschenen weer in te voegen. Trap hier niet in, want de lokale politie sluit de oprit op drukke dagen

De omweg: Rij via Bern en Visp over de Simplonpas (N9) richting Domodossola (Milaan). De pas is breed, uitstekend onderhouden en vrachtwagenverkeer is er nagenoeg afwezig. Je kunt ook de Grote Sint-Bernhardtunnel gebruiken als je naar Turijn of de Bloemenrivière moet. Optie drie is de autotrein van Kandersteg naar Goppenstein. Het kost een paar tientjes, maar je pakt een kortere route dwars door de berg terwijl je relaxed achterover leunt.

A13 Brennerpas

Henk Wijngaard heeft er lak aan, maar ik zou ook de Brennerpas overslaan. Sinds kort is de renovatie van de ruim 55 jaar oude Luegbrücke (net voor de Italiaanse grens) in een kritieke fase beland. De brug is in zo'n slechte staat dat de capaciteit flink is teruggeschroefd. Er is op de A13 in de basis slechts één rijstrook per rijrichting beschikbaar, al wordt er op drukke dagen wel eens een extra strook opengegooid.

De omweg: Als de Brenner vaststaat, sturen navigatiesystemen iedereen over de A10 Tauern Autobahn (die zelf ook vol Baustellen zit). Het is beter om de drukte rond München én de Brenner te omzeilen is de route via Kitzbühel en de Felbertauerntunnel (B108) richting Lienz en zo Italië in. Je rijdt prachtig binnendoor, betaalt los een klein beetje tol (€ 13,-) en vermijdt de ergste knelpunten volledig.

Italië

A4 (Milano - Brescia - Trieste)

De vitale oost-westas van Italië (cruciaal voor vakantiegangers richting het Gardameer of Venetië) kent deze zomer een aaneenschakeling van nachtelijke en weekend-afsluitingen rondom Sesto San Giovanni en Cavenago vanwege grootschalige asfalt- en brugrenovaties.

A26 / A4 Knooppunt (Richting Genua)

Verkeer dat vanaf de Alpen naar de Bloemenrivièra trekt, loopt vast op de verbindingswegen tussen de A4 en de A26 vanwege dringende tunnelonderhoudswerken.

Milieuzones en -stickers in 2026

Er zijn de afgelopen tijd flink wat regels aangescherpt in Europa, met name rondom milieuzones en digitale handhaving. Een tip: Vertrouw in Italië en Spanje niet blindelings op Google Maps of Waze. De inrijtijden en tijdelijke afsluitingen kloppen niet altijd. Parkeer bij voorkeur in een parkeergarage buiten het historische centrum om boetes te voorkomen. Verder is het handig om op de hoogte te zijn van de volgende wijzigingen.

Milieuzones in Frankrijk ( Crit'Air )

Er was begin dit jaar veel te doen over de milieuzones (ZFE) in Frankrijk. Het Franse parlement stemde in april 2026 voor de afschaffing ervan, maar de Franse Constitutionele Raad heeft dit besluit deels ongeldig verklaard. De Crit'Air-milieusticker is in 2026 nog altijd verplicht in steden zoals Parijs, Lyon, Marseille en Straatsburg. Rij je zonder sticker een zone binnen, dan riskeer je een boete van 68 euro.

Milieuzones Spanje

In Spanje hebben alle steden met meer dan 50.000 inwoners een milieuzone. Dit geldt voor meer dan 140 steden. Gelukkig pakt Spanje het prettig aan: Spanje accepteert milieustickers uit andere EU-landen. Heb je al een Duitse milieusticker (groene Umweltplakette) of een Franse milieusticker (Crit'Air) op je voorruit geplakt? Dan is die in veruit de meeste Spaanse steden ook gewoon geldig. Meestal, want in Barcelona werkt het weer anders. Als je er wilt rijden met je auto moet je je vooraf registreren .

Milieuzones in Duitsland ( ADAC )

In Duitsland zijn de milieuzones (Umweltzonen) in vrijwel alle grote steden onveranderd streng. De handhaving is geïntensiveerd en de effectieve boete voor het rijden of parkeren zonder geldige groene sticker bedraagt in de praktijk nu 100 euro.

Milieuzones in Italië

Italië kent vrijwel geen algemene milieustickers, maar werkt met de beruchte ZTL-zones. Dit zijn zones in historische stadscentra die bedoeld zijn om verkeer en uitlaatgassen te weren. De zones worden aangegeven met een wit, vierkant bord met een rode cirkel en de tekst Zona a Traffico Limitato. In een paar specifieke steden (zoals Milaan met Area C) kun je bij een tabakszaak of kiosk wél een digitaal dagticket kopen (circa €5) om de zone in te mogen.

Vignetten in 2026

Oostenrijk ( ASFINAG )

In 2026 is het een bijzonder jaar voor Oostenrijk: de huidige 'feuerrote' plaksticker is de allerlaatste fysieke sticker die het land uitgeeft. Vanaf 2027 stapt Oostenrijk volledig over op digitaal. Dit jaar kun je nog kiezen. De tarieven voor personenauto’s in 2026 zijn:

1 dag: € 9,60

10 dagen: € 12,80

2 maanden: € 32,-

Jaarvignet: € 106,80

Let op: Digitale vignetten die je als consument online koopt, zijn wegens de Europese consumentenbescherming (herroepingsrecht) pas na 18 dagen geldig. Heb je het vignet sneller nodig? Vink tijdens het bestelproces aan dat je een 'ondernemer' bent. Er vindt geen KvK-controle plaats, en je digitale vignet is dan wél per direct geldig. Fysieke stickers kun je direct aan de grens kopen of vooraf via de ANWB.

Zwitserland ( BACS )

In Zwitserland kennen ze geen flexibele vignetten voor een paar dagen; er is maar één smaak beschikbaar: het jaarvignet van 42 euro. Ook hier mag je zelf kiezen of je een virtueel of fysiek vignet wilt. Het digitale e-vignet is gekoppeld aan je kenteken en veruit het makkelijkst. Kies je voor de fysieke sticker, zorg dan dat je hem echt vastplakt op de ruit; los op het dashboard leggen of met plakband vastzetten is strafbaar en levert bij controle een boete op van 210 euro.

Slovenië ( DARS )

Slovenië heeft de papieren sticker al volledig verbannen. Wie op weg naar Kroatië door Slovenië reist, maakt gebruik van het 100% digitale E-vinjeta systeem. Er zijn ook geen tolhuisjes nodig: ANPR-camera's boven de snelweg scannen je kenteken zodra je de grens passeert. De tarieven voor personenauto’s in 2026 zijn:

7 dagen: € 16,-

1 maand: € 32,-

Jaarvignet: € 117,50

Let op de 7-dagen valstrik: ga je van zaterdag tot zaterdag op vakantie? Dat is technisch gezien 8 dagen. Een weekvignet is dan op de terugweg net een paar uur verlopen. De Sloveense politie controleert hier streng op bij de grens en de boete is direct € 300,-. Koop in dat geval altijd het maandvignet.

Let op, SUV-rijders: Heb je een hoog busje, grote bestelwagen of een SUV waarvan de hoogte boven de vooras meer dan 1,30 meter bedraagt? Dan val je in louter tariefklasse 2B en betaal je exact het dubbele (bijv. € 32,- voor een week). DARS controleert hier in 2026 extra scherp op.

Tsjechië ( Edalnice )

Ga je via de oostelijke route richting Praag of doorreizen naar Slowakije? Dan heb je een Tsjechisch e-vignet nodig. Zoals de naam al doet vermoeden, bestaat er alleen nog een digitaal vignet in Tsjechië. De tarieven voor personenauto’s in 2026 zijn:

1 dag = ca. € 8,- (200 CZK)

10 dagen = ca. € 11,- (270 CZK)

30 dagen = ca. € 17,- (430 CZK)

Let op: duurzame auto’s (zoals plug-in hybrides met een CO2-uitstoot onder de 50g/km) betalen een gereduceerd tarief. Volledig elektrische auto's zijn vrijgesteld, maar moeten wel vooraf digitaal worden geregistreerd.

Slowakije ( Eznamka )

Voor de Slowaakse snelwegen is een digitaal vignet verplicht voor alle voertuigen tot 3,5 ton. Ook hier is het vignet digitaal dat je na betaling direct ontvangt via een PDF’je. Print deze voor de zekerheid uit of bewaar hem op je telefoon. De tarieven voor personenauto’s in 2026 zijn:

1 dag = € 5,40

10 dagen = € 12,-

30 dagen = € 17,-

Hongarije ( Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató )

Ga je helemaal naar Hongarije rije (sorry) dan heb je een Matrica nodig. Dit is het elektronische vignet van het land. De controle over het netwerk is nagenoeg volledig geautomatiseerd met flitspalen. Er geldt een maximale respijttijd van 60 minuten na het oprijden van de weg om alsnog een vignet te registreren, daarna volgt onherroepelijk een boete. De tarieven voor personenauto’s in 2026 zijn:

1 dag = ca. € 16,- (5.550 Ft)

10 dagen = ca. € 19,60 (6.900 Ft)

30 dagen = ca. € 31,70 (11.170 Ft)

Jaarvignet = ca. € 175,40 (61.760 Ft)

Let op: je kunt ook nog speciale vignetten kopen die geldig zijn in bepaalde gebieden van het land of voor de tolweg M1.

Vakantielanden met tolwegen (en hoe snel te betalen)

Waar wij een vast bedrag aan wegenbelasting betalen los van hoeveel en waar we rijden, doen ze dat in andere landen anders. Je betaalt er voor het gebruik van de weg. Tip: je kunt op Google Maps instellen of je de tolwegen wilt vermijden of niet. Doe je dat niet, dan kun je in de volgende landen betalen voor het rijden over grote wegen.

Land Systeem Beste betaalmethode Autoblog-Tip Frankrijk Afstandstol & Flux Libre Creditcard / Tolbadge Schaf een tolbadge aan. Hiermee rijd je via de télépéage-poorten (30 km/u) zo door én worden de nieuwe 'Flux Libre'-wegen automatisch correct afgerekend. Italië Afstandstol (Telepass) Creditcard / Tolbadge Mijd de gele 'Telepass'-stroken tenzij je een geldige badge hebt. Kies de blauwe strook voor creditcards (Carte) om opstoppingen te voorkomen. Kroatië Afstandstol bij poortjes Creditcard / ENC-kastje Sinds Kroatië de euro heeft ingevoerd, gaat het cash betalen iets sneller, maar de rijen in het hoogseizoen blijven lang. Gebruik de creditcard-rijen of schaf een elektronisch ENC-kastje aan voor snelle doorstroom.

Wat is er nieuw in 2026 op weg naar de zomervakantie?

Frankrijk: De definitieve doorbraak van 'Flux Libre'

Ik had het in de tabel hierbij al over de onzichtbare tolwegen. Sinds dit jaar is het Flux Libre (free-flow) tolsysteem op diverse grote assen volledig operationeel. Camera's boven de weg scannen je kenteken op volle snelheid. Je vindt dit onder andere op:

De A13 / A14 tussen Parijs en Caen (Normandië) — sinds eind vorig jaar volledig free-flow.

De A79 in de Auvergne (88 kilometer lang).

De A4 bij Metz (afslag 36 Boulay).

De gloednieuwe A69 (Toulouse - Castres), die deels in gebruik wordt genomen.

Hoe betaal je?

Als je geen automatische tolbadge hebt, moet je binnen 72 uur na je rit zelf online je kenteken invoeren en betalen (bijvoorbeeld via de site van Sanef of Aliae). Vergeet je dit? Dan stuurt de Franse overheid automatisch een boete die kan oplopen van €90 tot €375. Een tolbadge lost dit automatisch voor je op.

Moet je nou zo’n extra gevarenlicht hebben in Spanje of niet?

Vanaf 1 januari 2026 moeten alle Spaanse auto's in Spanje bij pech uitgerust zijn met de officiële V16-gevarenlamp. Daar is nogal wat om te doen geweest in Spanje, want zo’n ding kost al snel een paar tientjes. Belangrijk voor jou: buitenlandse voertuigen, zoals Nederlandse, hoeven in 2026 nog geen V16-gevarenlamp in de auto te hebben liggen. De regeling geldt (vooralsnog?) alleen voor Spaanse auto’s.

Dan rest mij nog te schrijven: een fijne vakantie gewenst, mijd de zaterdagen en hou de glimmende kant boven!

Hoofdfoto: ACSI