Uniek: een Pagani, Koenigsegg én Bugatti op een Nederlandse parkeerplaats!

Een dagje later dan gebruikelijk, maar we hebben nog een Spot van de Week voor jullie. En wat voor eentje! Een waanzinnige hypercarcombo op Nederlandse bodem.

Als spotter word je al heel gelukkig als je een Pagani, een Koenigsegg of een Bugatti voor je lens krijgt. @chautomotive1 had de dag van zijn leven toen hij een Pagani, een Koenigsegg én een Bugatti spotte. Niet in Londen of Monaco, maar gewoon in Maastricht. Op een regenachtige dag.

Unicum

Zo te zien waren de auto’s daar voor een event en is het dus niet helemaal een spot ‘in het wild’, maar daar gaan we deze keer niet moeilijk over doen. Deze drie hypercars naast elkaar op een Nederlandse parkeerplaats is een unicum.

De Pagani is geen onbekende. Deze auto is al meerdere keren gespot in en rond Düsseldorf, maar laat zich nu voor het eerst in ons land zien. Het betreft een Zonda S Roadster, met de 7,3 liter V12 die 555 pk levert. Van deze versie zijn er maar 40 gebouwd. Een absolute droomauto.

De Koenigsegg is nog een stuk zeldzamer. Het betreft een CCXR, waar er maar een stuk of 20 van gebouwd zijn. De CCX was de eerste Koenigsegg met een V8 die in eigen huis was ontwikkeld. De CCXR is een CCX die ook ethanol lust. In dat geval levert de twinturbo V8 1.018 pk en 1.060 Nm aan koppel.

‘Massaproduct’

En dan staat er ook nog een Bugatti Chiron. Dit is de modernste en de snelste auto van het trio, met 1.500 pk. Het is in vergelijking met de Koenigsegg en de Pagani wel een massaproduct, want hier zijn er 500 van gebouwd. Ter vergelijking: van de Zonda zijn er in totaal maar 140 gebouwd. Toch blijft ook de Chiron een imposante verschijning, begrijp ons niet verkeerd. Dat de Chiron de minst bijzondere auto van de gezelschap is, zegt vooral heel veel over de andere auto’s.

Deze übercombo is dus bij deze uitgeroepen tot de Spot van de Week.

