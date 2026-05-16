Uniek: koop een gepantserde Alfa Giulia op Marktplaats!

We weten dat een Alfa Romeo Giulia een auto is waar veel Autoblog-lezers met een schuin oogje naar zitten te kijken. We kunnen alvast verklappen: dit exemplaar op Marktplaats is waarschijnlijk niet wat je zoekt, maar hij is wel een artikeltje waard!

Met deze ogenschijnlijk doodnormale Giulia is wat bijzonders aan de hand: het betreft een gepantserde auto. De Alfa is voorzien van niveau B4-bepantsering, die bescherming biedt tegen handvuurwapens. Dat is dus lichte bepantsering. Er zitten sowieso kogelwerende ramen in. Verder is er waarschijnlijk alleen kevlar gebruikt, geen ballistisch staal. Het voordeel is dat het niet meteen loodzware kluis op wielen wordt.

Italiaanse premier

Je bent natuurlijk benieuwd wie deze Giulia zo heeft laten uitvoeren. Dat kunnen we vertellen: de Italiaanse premier Giorgia Meloni. Of nou ja, haar medewerkers. Deze auto maakte namelijk onderdeel uit van de regeringsvloot. Sterker nog: er zijn foto’s te vinden op het internet waarop te zien is dat Meloni hoogstpersoonlijk uit deze auto stapt. Dat is toch leuk om te vertellen op een verjaardag.

Motorisch gezien is het de 2.0 T met vierwielaandrijving. Die beschikt over 280 pk en 400 Nm. Zoals we al zeiden zal het extra gewicht van deze auto meevallen, dus reken erop dat deze Alfa alsnog redelijk vlot van zijn plek komt.

De auto dateert uit 2019 en heeft 113.985 kilometer op de teller. Mocht je nu veel vijanden hebben gemaakt of in een slechte buurt wonen, dan is deze Giulia perfect voor jou. De aanbieder op Marktplaats wil er € 49.900 voor hebben. Dat is wel veel geld... Voor dat bedrag heb je namelijk ook gewoon een Quadrifoglio. Maar ja, daarin kun je neergeschoten worden. En dat wil je ook niet.