Handgebouwd, middenmotor en achterwielaandrijving, maar ook mooi?

Het is mei, dus dat betekent traditiegetrouw dat de absolute elite van autoland zich verzamelt aan het Comomeer voor het Concorso d’Eleganza Villa d’Este.

Ik heb het natuurlijk ook over mezelf, want uw auteur typt dit bericht met uitzicht over het Comomeer. Om u zo goed mogelijk verslag te doen van het belangrijke autonieuws aankomend weekend. Dat begrijpt u.

Tussen al het klassieke pracht en praal en subtiele restomods staat dit jaar ook iets opvallend moderns te blinken: de capricorn 01 Zagato Tutto Rosso. Best een apart ding als je er naar kijkt.

Het Duitse merk capricorn heeft samen met designhuis Zagato iets neergezet wat je niet kunt missen. Letterlijk. Want “Tutto Rosso” betekent simpelweg: alles rood. Zelfs als je niet wil kijken naar deze auto kijk je ernaar. Zo’n geval.

Rood, en dan echt overal

Waar fabrikanten normaal gesproken stoppen bij een rood lakje en misschien wat bijpassende stiksels, is deze one-off compleet doorgeschoten. Zo’n 95 procent van alles wat je ziet, is uitgevoerd in dezelfde diepe rode tint. Carrosserie. Rood. Interieur. Rood. Materialen, details, afwerking. Nee, niet blauw, rood.

Alleen noodzakelijke onderdelen zoals pedalen en het versnellingspook wijken af. Wel een gemiste kans, ik mis een rode brandblusser in het interieur. Gewoon om te focken.

Knipoog naar de jaren ’30

Het idee achter deze roodexplosie komt niet uit de lucht vallen. Zagato grijpt terug naar zijn eigen geschiedenis, specifiek de jaren ’30, toen volledig rood uitgevoerde racewagens het toneel domineerden. Denk aan de iconische Alfa Romeo 6C’s waar kleur de identiteit van een automerk vormde. Die filosofie is nu vertaald naar een hypercar van vandaag.

Productie en prestaties

Deze Tutto Rosso vormt een onderdeel van het ontwikkelingsprogramma van de capricorn 01 Zagato. Dit is inmiddels prototype nummer drie en dient als rijdend testobject richting productie in de tweede helft van 2026.

De basis is iets waar je het als petrolhead wel warm van krijgt. Middenmotor, achterwielaandrijving en een handbak met vijf verzetten. De productie blijft bovendien beperkt tot slechts 19 exemplaren, waarvan de Tutto Rosso weer een one-off betreft.

De Zagato beschikt over een 5.2 liter V8 met supercharger. Goed voor 900 pk en 1.000 Nm aan koppel. In de basis is dit een Ford Predator V8 motor. De hypercar weegt slechts 1.200 kg. Maar of we deze rode duvel ook mooi vinden? Ach, je hoeft niet alle kunst te begrijpen denk ik dan.