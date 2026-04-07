Deze Miura SV kan zomaar miljoenenrecord verpulveren

Stel je voor: het is 1972 en je bestelt een Lamborghini Miura SV in een kleurstelling die zelfs vijftig jaar later nog indruk maakt. Precies die keuze maakt deze specifieke Miura ineens nóg waardevoller dan hij al was, want in de wereld van klassieke supercars geldt natuurlijk: hoe unieker, hoe duurder.

De eerste supercar

De Lamborghini Miura wordt niet voor niets gezien als de eerste echte supercar. Eind jaren ’60 zette Lamborghini de wereld op z’n kop met een middenmotor en een design waar zelfs nu nog makkelijk nekken van draaien.

De SV (Super Veloce) was de ultieme evolutie: sneller, beter en vooral, een stuk minder gevaarlijk dan z’n voorgangers. Want ja, vroege Miura’s stonden erom bekend dat ze je net zo makkelijk konden vermoorden als dat ze indruk maakten. Ach, je kan in ieder geval niet zeggen dat het niet saai was.

Deze uitvoering is compleet uniek

Afijn, alsof een Miura SV (waar er maar 150 van zijn gebouwd) niet al bijzonder genoeg is, gaat dit exemplaar nog even een stap verder. Dit specifieke model uit 1972 is namelijk uitgevoerd in Bleu Tahiti met gouden accenten en een wit lederen interieur. En nee, dat is geen wrap of rare restomod, dit is hoe hij ooit bij de dealer besteld is.

Sterker nog: het is een one-off. De enige in deze kleurstelling. En in een tijdperk waarin sommige mensen hun auto's in vreemde combinaties bestelden, mag je gerust zeggen dat de eerste eigenaar hier best een goede smaak had.

























Nauwelijks gereden, netjes opgefrist

Met slechts 1.516 kilometer op de teller is deze Miura nauwelijks ingereden. Hij is bovendien ook nog eens gerestaureerd door een specialist in Modena, dus hij staat er bij alsof hij gisteren uit de showroom is gerold, maar dan wel met wat meer karakter.

Onder de kap ligt nog altijd die iconische 3,9-liter V12 met zo’n 385 pk, gekoppeld aan een handbak. Geen rijmodi, geen schermen, geen raar gezeik. Gewoon rijden en hopen dat er niet iets grandioos hard stuk gaat. Gelukkig is dit een latere SV, met verbeteringen zoals een gescheiden smeersysteem en aangepaste ophanging. Oftewel: iets minder kans dat de techniek zichzelf opeet, maar absoluut niet onmogelijk.

Pijn in je portemonnee

Goed, dan het onvermijdelijke: geld. Heel veel geld.

Een vergelijkbare Miura SV werd recent nog verkocht voor (schrik niet) 6,6 miljoen dollar, zo'n 5,7 miljoen euro. En dit exemplaar heeft echt alles mee: unieke kleur, lage kilometerstand en de juiste specificaties. Reken er dus maar op dat dit bedrag keihard wordt overtroffen.

De auto gaat onder de hamer tijdens een veiling van Mecum Auctions in mei 2026, en zou zomaar eens één van de duurste Lamborghini's ooit kunnen worden.