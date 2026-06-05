Unieke Saab-prototypes zijn voor een prikkie verkocht

Vorige maand schreven we over de laatste der Saabs die onder de hamer zouden gaan. Must-haves voor de Saab-verzamelaars, zou je denken. Toch zijn deze auto’s voor een prikkie verkocht.

Oké, strikt genomen zijn het geen echte Saabs meer, want deze auto’s zijn gebouwd ná het faillissement. Het gaat om prototypes van NEVS, die in 2012 de boel had overgenomen van Saab. Inclusief de fabriek, dus de auto’s zijn wel gewoon gebouwd in Trollhättan.

Er werden zeven auto’s geveild die in totaal 1,035 miljoen Zweedse kroon opbrachten. Dat klinkt indrukwekkend, maar dit is slechts € 95.000. Dat komt neer op zo’n € 13.500 per auto. Een beetje leuke Saab op Marktplaats is duurder...

De vorige keer dat we over deze auto’s schreven was de informatie nog heel summier, dus we grijpen deze gelegenheid aan om de prototypes wat uitgebreider te behandelen. De Saab 9-3 heeft namelijk de meest uiteenlopende aandrijflijnen gekregen.

NEVS 9-3 EV (2019)

Het plan van NEVS was om een volledig elektrische versie van de Saab 9-3 te bouwen. Massaproductie is nooit van de grond gekomen, maar dit is gewoon een volledig functionerende preproductie-auto. Deze auto heeft een 46,2 kWh accu. Destijds werd een range van 355 kilometer gecommuniceerd, wat waarschijnlijk nog heel optimistisch is. Is verder niet heel belangrijk, want deze auto koop je toch niet als daily driver. Overigens is met dit exemplaar uit 2019 al wel 38.000 kilometer gereden. Dit was ook meteen de auto die het meeste opbracht op de veiling: € 23.180.

NEVS 9-3 EV 4WD (2018)

Ook deze 9-3 is volledig elektrisch, maar dan net even anders. Deze auto heeft namelijk elektromotoren in de wielen. Dat zijn in totaal vier stuks, dus deze auto heeft vierwielaandrijving. Helaas valt het vermogen een beetje tegen voor vier elektromotoren: dat bedraagt slechts 176 pk. Op de veiling werd er € 11.130 betaald voor deze volstrekt unieke auto. Geen geld!

NEVS 9-3 EV Range extender (2014)

NEVS heeft met allerlei verschillende technologieën geëxperimenteerd. Zo is dit gecamoufleerde prototype een EV met een range extender. De technische details zijn helaas niet bekend. We weten alleen dat de auto 135 pk heeft. Momenteel valt er overigens helemaal niet mee te rijden, want de accu is verwijderd. Ook het interieur ligt helemaal overhoop. Maar ja, het is een prototype, dus dat hoort erbij. Deze auto bracht en luttele € 5.700 op.

NEVS 9-3 EV Autonoom (2018)

Ook interessant: een autonome Saab! Deze auto is technisch gelijk aan de gewone elektrische 9-3, maar dan voorzien van lidar en diverse camera’s. Deze auto is gebruikt voor het ontwikkelen van software voor autonome auto’s. Niet iets waar een Saab-liefhebber warm van wordt, maar wel weer een bijzondere auto. De opbrengst? € 10.860.

Saab 9-3 Aero NEVS (2014)

Tussen alle gekke prototypes zaten ook nog een paar Saabs met een ouderwetse benzinemotor. In 2013 was NEVS namelijk verder gegaan waar Saab gebleven was en de productie van de 9-3 weer opgetuigd. Deze auto was grotendeels identiek aan de 9-3 zoals die door Saab zelf gebouwd was. Onder de kap ligt de bekende 2.0 Turbo, die 218 pk levert. Van deze serie zijn er uiteindelijk ook maar een handjevol gebouwd. Er werden drie exemplaren geveild, met kilometerstanden die uiteenliepen van 18.430 tot 58.640 kilometer. Voor deze auto's werd € 13.060 tot € 16.280 betaald.

De auto’s zullen op Zweedse bodem blijven, want de winnende bieders waren allemaal Zweedse particulieren of bedrijven. Wie weet kom je ze ooit nog ergens tegen in een Zweeds Saab-museum.

Foto's: Klaravik